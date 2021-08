Colón se medirá por la sexta fecha de la Liga Profesional ante Gimnasia y Esgrima La Plata con el claro objetivo de sumar de a tres y poder llegar, al menos de manera transitoria, a la cima de la tabla.

El partido en el estadio Brigadier General Estanislao López comenzó a las 19 horas y cuenta con el arbitraje de Fernando Espinoza. Lo trasmite TNT Sports.

El conjunto de Eduardo Domínguez lleva tres fechas sin perder: dos victorias y un empate; lo que lo deja a un punto del actual puntero, Independiente. En la previa del encuentro, Colón fue noticia ya que los jugadores no concentraron ya que la dirigencia no les reconoce un premio por haber clasificado a la Copa Libertadores 2022.

Por su parte, los DT platenses harán dos cambios: Matías Pérez García y Luis Miguel Rodríguez serán reemplazados por molestias físicas. En sus lugares ingresan al 11 inicial Brahian Alemán y Eric Ramírez.

El “Pulga” Rodríguez no jugará ante Colón

Luis Miguel Rodríguez, o mejor la “Pulga”, no enfrentará a su ex equipo, con el cual se consagró campeón el torneo pasado. El futbolista aún no está al 100% en cuanto a su físico: esta vez no puede jugar por una contractura.

Probables formaciones de Colón y Gimnasia

Colón: Leonardo Burián; Facundo Mura, Facundo Garcés, Rafael Delgado y Gonzalo Piovi; Christian Bernardi, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora y Alexis Castro, Cristian Ferreira y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Gimnasia y Esgrima: Rodrigo Rey; Francisco Gerometta, Leonardo Morales, Germán Guiffrey y Matías Melluso; Brahian Alemán, Franco Torres y Nicolás Colazo; Carlos Insaurralde; Alexis Dominguez y Johan Carbonero. DT: Leandro Martini y Mariano Messera.