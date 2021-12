En los últimos años la tendencia de pasar las Fiestas de Fin de Año fuera de casa comenzó a ser más visible y con la pandemia terminó por acrecentarse.

Recibir la Navidad o el Año Nuevo en una cabaña, una casa quinta o un sitio fuera de casa ya no es algo excepcional y así lo demuestra el porcentaje de reservas que hay en San Rafael para esas fechas que oscila en el 70%, según las estimaciones de la Cámara de Turismo.

Además de turistas que llegan del resto de Mendoza o fuera de la geografía provincial, hay una gran cantidad de sanrafaelinos que optan por cambiar de aire para hacer el brindis.

“Ya estaba la tendencia pero con la pandemia se hizo para patente. Muchas personas, familias, eligen salir de la casa para pasar las Fiestas. Y más allá de la gente de afuera, se está dando que son muchos los sanrafaelinos que lo hacen”, comentó Fabio Sat, presidente de la Cámara de Turismo.

“No se trata de buscar si o si una cabaña, en el caso de los sanrafaelinos se van mucho a una casa quinta con pileta en una finca o hacia un distrito, lo que buscan es cambiar de aire”, aseguró Sat.

Las cabañas

Si se trata de cabañas, en San Rafael hay 200 complejos habilitados a los que hay que sumarle “aproximadamente un 40%, que es lo que se estima que están operando pero no están inscriptos en ningún lado”, dijo el titular de la cámara.

Dentro de esa gama de opciones, los precios varían entre los $6.500 a $7.000 el día (cabaña para 4 personas), pasando por $10.000 a $12.000 y el costo máximo puede alcanzar los $17.000 el día.

La variedad de precios está basada en la ubicación de las cabañas, si están más cerca de los ríos (Atuel y Diamante) o los lagos (Los Reyunos, el Nihuil o Valle Grande), o se alejan a los alrededores de la ciudad o un distrito.

También influye en el valor la política que aplique el prestador para estas fechas en particular, si cobra tarifa de temporada baja o alta.

Complejos llenos

La tendencia de pasar las fiestas en familia pero fuera del ambiente habitual, la casa, está afianzándose e incluso se torna una fecha atractiva para sanrafaelinos y los parientes que llegan de afuera.

“Hay familias enteras que alquilan todo el complejo. Se van ellos que son de San Rafael y los parientes que vienen de visita. Es una práctica cada vez es más común”, confió Gonzalo Tortosa, prestador y ex presidente de la Cámara de Turismo.

Tortosa explicó que “hay pequeños complejos con tres o cuatro cabañas que para estas fechas se llenan. La familia de San Rafael alquila para ellos y el resto de la parentela. Esta tendencia la venimos viendo desde 2019 y es cada vez mayor”, agregó.

Casa en alquiler

Gustavo es un vecino de San Rafael que tiene una casa para alquilar con pileta y a orillas del río Atuel. En su caso “hay una familia que es de afuera que alquila todos los años precisamente para pasar las Fiestas. No puedo decir si en general es así o no. Lo que si he notado mucha diferencia es que cada vez más, la gente sale en fechas fuera de temporada, algo que antes no ocurría”, afirmó.

“Lo que también he visto mucho es que cada vez más para estas fechas alquilan un quincho con pileta para ir con toda la familia”, agregó.