La situación que vivió Carlos Bogado que cansado de no contar con agua en la casa llamó a su hijo plomero para reparar la rotura de la cañería de Aguas Mendocinas, fue el caso testigo.

En los últimos días, los reclamos vecinales por las pérdidas en la red de agua potable de Aysam o también falta de presión, se multiplicaron por todo San Rafael.

El intendente Emir Félix habló sobre los problemas de Aysam que repercuten directamente en los servicios municipales ya que donde aflora el agua, con el correr del tiempo destruye el asfalto.

“Es muy grave porque todos pueden ver que hemos hecho un esfuerzo grandísimo para tener una ciudad asfaltada, que funcione, que estén las calles en orden y lo que tenemos es roturas de caños por todos lados que hacen que asfaltos nuevos se rompan y eso para el Municipio tiene unos costos operativos importantísimo”, dijo Félix a LV4 Radio San Rafael.

La pérdida que dejaba a Carlos Bogado sin agua, es una de tantas roturas en la red de Aysam en San Rafael. LV4 Radio San Rafael

En la opinión del jefe comunal nos es culpa del personal sino de la falta del personal que tienen la empresa. “No tienen inversión ni capacidad operativa, le falta gente, se rompe algo, los vecinos hacen el reclamo pero nadie contesta. La empresa no tiene capacidad de respuesta. Y como consecuencia la gente no tiene suficiente agua”, afirmó.

“Es un problema que existe en la Provincia y todos los municipios colaboran pero nos trae muchos dolores de cabeza la falta de inversión en Aysam”, continuó Félix durante la charla radial.

Por último el intendente se anotó un poroto ya que anunció que para “suplir las falencias de Aysam, el Municipio ha hecho trámites ante la Nación para conseguir fondos para obras que debería hacer la empresa provincial de agua, que las vamos a hacer nosotros”.