Entre martes y miércoles el camión GinecoMamario del Ministerio de Salud mendocino estará en Malargüe para llevar adelante un operativo de mamografías a mujeres de entre 50 y 65 años, y toma de PAP a mujeres de 24 a 65 años entre otros exámenes y procedimientos.

La campaña que lleva adelante la Municipalidad malargüina y el hospital Regional está destinada a mujeres sin obra social.

El camión GinecoMamario estará apostado en la explanada del hospital de Malargüe y la atención será por orden de llegada desde las 9 a las 13 tanto el martes 6 como miércoles 7. Además informaron que habrá cupos limitados.

Se solicita a las mujeres asistir con los estudios previos, llevar barbijo o tapaboca y mantener la distancia para respetar los protocolos vigentes por el coronavirus

Recomendaciones

Papanicolau

“El PAP es un examen, cuyo fin es detectar en forma temprana anomalías del cuello de útero, para el diagnóstico precoz del cáncer cervicouterino.”

Edad – mujeres de 25 a 65 años.

No estar menstruando– La sangre tapa las células evitando su visualización microscópica

No haber tenido relaciones sexuales de preferencia dos o tres días antes del examen– los espermatozoides impiden la correcta visualización.

No hacerte lavado o ducha vaginal previo– El lavado vaginal barre con las bacterias y las células de respuesta inflamatoria (leucocitos) que nos sirven para identificar si existe un proceso infeccioso y el grado de inflamación.

No aplicarte ningún medicamento, jalea, pomadas, cremas, óvulos, etc. previo a realizarte la prueba– muchas ocasiones encontramos sustancias extrañas que no identificamos al microscopio y que obstaculizan la visualización correcta de las células al microscopio.

Acude con una actitud positiva, relajada y no sientas nervios, el Papanicolaou no es una prueba dolorosa, se considera no invasiva.

Mamografía:

“La Mamografía es una de las técnicas más eficaces utilizadas en el diagnóstico precoz del cáncer de mama.”

Edad – mujeres de 50 a 69 años.

No requiere. Excepto si la paciente está amamantando o en período de lactancia, se le recomienda que se presente inmediatamente después de amamantar.