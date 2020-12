Comenzó el juicio por la muerte de Paula Toledo hace 17 años y en la primera jornada declaró el único acusado que hay en esta oportunidad, Marcos Graín.

El hombre que enfrenta la pena máxima por cargos por abuso sexual agravado seguido de muerte aseguró que durante el crimen estuvo en la casa con sus padres y no fue hasta el día siguiente que se enteró lo que había sucedido con la joven de 19 años.

El que también brindó una declaración fue Francisco Talío, el médico forense encargado de llevar a cabo la cuestionada autopsia a la joven asesinada.

El médico se limitó a dar detalles técnicos sobre el trabajo que realizó ya que está siendo investigado precisamente por aquella necropsia.

El juicio que comenzó este miércoles tendrá a 65 testigos y se extenderá hasta el 18 de este mes. Es el tercer debate en torno a la muerte de Paula Toledo el 31 de octubre de 2003, en el barrio El Sosneado de San Rafael.

El tribunal que juzga a Marcós Graín está compuesto por Néstor Murcia, Alejandro Raúl Celeste y Esteban Vázquez Soaje. Poder Judicial

Tras los alegatos de apertura Graín dio su versión de los hechos ante el tribunal compuesto por Néstor Ariel Murcia, Alejandro Raúl Celeste y Esteban Vázquez Soaje.

“El 30 de octubre tuve contacto con Paula Toledo hasta las 19:30, fumamos un cigarrillo juntos y luego me fui a mi casa donde me quedé con mis padres, me enteré de la muerte al otro día”, comenzó el relato el acusado.

Graín admitió que conoció a Paula “un mes y medio antes de su muerte” ya quera compañera de su hermana en la escuela y luego aseguró que “tuvimos sexo tres veces pero no éramos novios”.

Durante su alegato el acusado sostuvo que “no frecuentaba la casa donde ocurrieron los hechos que terminaron con la vida de Paula, solo fui un par de veces a trabajar porque la casa era de su amigo Baigorria que la iba a restaurar” y mencionó que “la única vez que estuve en esa casa con Paula fue una vez en la que tuvimos sexo”.

“El grupo de amigos lo conformaba Muñoz, Torres, Maravilla , Bordón, Yañez y otros más. Con los Echegaray y Gauna (que fueron juzgados anteriormente por el crimen pero la causa ya prescribió en su contra) no me juntaba, los hermanos tenían problemas con Torres y por ese motivo el contacto era solo un saludo cuando nos veíamos por la calle” y admitió que “Paula también tuvo relaciones sexuales con Torres y Muñoz que nunca me molestaron”.

Graín se desligó de todo lo sucedido y dijo “estoy tranquilo, siempre estuve a derecho, yo soy inocente, no estuve en ese lugar. Me enteré por mis padres y mi hermano, me preguntaron si Paula tenía un buzo gris y les dije que sí. Recién a la tarde del 31 me confirmaron que era ella la chica asesinada”.

Según el hombre los hermanos Echegaray le dijeron que “en ese lugar se habían mandado un moco y sin nombrarlos mencionó que se les había ido la mano”.

“Quiero que se sepa la verdad, que Paula pueda descansar en paz, soy inocente, esto va a quedar como que nadie la mató, no tuve participación en el crimen, no la vi esa noche”, concluyó su declaración Graín.

Quien luego ingresó a la sala de debates fue el médico forense Francisco Talío, altamente cuestionado por la forma en que realizó la necropsia ya que durante el examen se lavó el cuerpo de la víctima.

Pese a todo, el forense recalcó que “en la realización de la autopsia he cumplido con todo el protocolo de cabo a rabo”.

Acto seguido se limitó a comentar detalles sobre las heridas que halló en el cuerpo de Toledo. El tribunal impidió que las partes avanzaran sobre otros temas ya que el hombre tiene una causa abierta precisamente por las irregularidades detectadas en la autopsia.

Fuente: InfoYa San Rafael