Tres mercedinos jugarán en la primera Copa del Mundo de Cestoball con la Selección Argentina

Tres mercedinos harán historia por ser parte del Seleccionado Argentino de Cestoball (o Pelota al Cesto)que disputará la Primera Copa del Mundo de este deporte, del 21 al 25 de mayo en la ciudad de Bangalore, en India.

Los hermanos Tomás y Santiago Frontera y Valeria Gaccio comenzarán a escribir un importante capítulo desde este domingo, cuando la pelota de esta disciplina -que lleva más 100 años de vida- comience a rodar.

“Estoy feliz de representar al país. Cuando me convocaron no me lo esperaba, porque hay buenos jugadores y era difícil. Pero bueno, es muy merecido para los tres que nos tocó estar”, dijo Tomás Fronteras, jugador de EDIP de Villa Mercedes, y quien compartirá equipo junto a su hermano Santiago.

Éste último agregó: “Estoy contento. Es el primer Mundial en algo más de 100 años de historia, así que es inédito e importante para el deporte. Además, me toca compartir esta experiencia con mi hermano, por lo que la felicidad es doble”.

Argentina candidata de cestoball. Foto: Instagram

Por su parte, e integrando el seleccionado argentino femenino, Valeria Gaccio también expresó su alegría: “Aún no tomo dimensión de lo que voy a ser parte. Siempre se habló del Mundial, pero por una cosa u otra nunca se hacía. Ahora sí se hace y para mí es un orgullo tremendo poder estar”.

Argentina será uno de los 9 países participantes que jugará en la ciudad de Bangalore, de más de 4 millones de habitantes. Llega allí como candidato, aunque para eso deberá vencer al elenco anfitrión India, además de Francia, Sri Lanka, Bután, Bangladesh, Nepal, Kenia y Zimbabue.

“Tenemos buen equipo. En este último tiempo creció mucho el cestoball masculino y el nivel es parejo”, confió Santiago.

En tanto que su hermano afirmó: “Estamos con la expectativa de salir campeones. Tenemos un lindo grupo y muchas posibilidades de conseguirlo”.

Valeria, quien es nacida en La Pampa pero es mercedina por adopción, es jugadora de Alianza Sp. Libertad de Villa Mercedes. Y levantando bandera coincidió con sus compañeros: “El objetivo es ser campeonas. Dar lo mejor y que el cestoball se haga visible en otras partes del mundo”.

Argentina ya está en India Foto: Instagram

¿Por qué el Cestoball o Pelota al Cesto es “bien argentino”?

El cestoball fue creado en nuestro país a principios del siglo pasado por el profesor de Educación Física Enrique Romero Best.

El 9 de marzo de 1903, Romero Brest presentó a consideración al Ministerio de Instrucción y Salud Pública de la época, un programa de Educación Física para nivel secundario en el cual apareció por primera vez formalizado el Cesto. Dicho programa fue aprobado el 17 de marzo de 1903.

¿Cómo se juega el cestoball o Pelota al Cesto?

Se juega por dos equipos opuestos, de 6 jugadoras en cancha, cada uno.

El campo de juego mide 28 metros por 16 con un cesto en cada extremo.

Cada cesto está ubicado dentro de la cancha, a 5 metros de la línea final, lo que permite jugar y encestar desde cualquier punto a su alrededor. Los cestos tienen una altura es de 3 metros con 30 centímetros, y un diámetro de 50 centímetros.

La pelota no tiene rebote. Mide 55 centímetros de circunferencia y pesa 750 gramos.

El partido se divide en dos tiempos de 20 minutos netos de juego cada uno, con un descanso intermedio de 5 minutos.

Se traslada mediante pases entre los jugadores,, que pueden tener la posesión por 3 SEGUNDOS, y dar hasta 2 PASOS con ella en su poder. Para el pase de la pelota entre compañeros, debe haber al menos 2 metros de distancia entre ellos.

Los tiros con cesto desde adentro del área, tiros libres o penales valen 2 puntos; mientras que desde afuera, 3.

En en 1932 se fundó la Federación Argentina de Voleibol y Pelota al Cesto (FAVC), en tanto que tiempo después ambos deportes se separan. El 10 de julio de 1952 se fundó la Confederación Argentina de Pelota al Cesto, reconocida y afiliada en 1957 a la Confederación Argentina de Deportes.