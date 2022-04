Este domingo Juventud Unida de San Luis venció 2 a 0 a Independiente de Chivilcoy en el Estadio “Mario Sebastian Diez” por la cuarta fecha del Federal A. Pero el partido terminó teniendo un sabor agridulce por un altercado del árbitro Cesar Ceballo con un jugador.

El arquero debutante del “auriazul”, Mariano Alcaraz, vivió una situación lamentable con el polémico árbitro cordobés que lo insultó a la primera de cambio.

El juez, en el primer tiempo, al sacarle una tarjeta amarilla por una demora, le dijo literalmente al joven arquero: “No hagas tiempo, no me tomes de pelotudo. A mí no me calienta nada, te voy a echar a la mierda”, según contó el jugador en declaraciones a FM Radio La Bomba.

Mariano Alcaraz, arquero de Juventud Foto: web

Tras esta desafortunada frase, para colmo, en el segundo tiempo Ceballo terminó expulsando al jugador por una nueva demora, algo muy inusual en el fútbol argentino.

En la entrevista, el joven arquero debutante se mostró muy amargado por la situación pero, al menos, quedó conforme con la muy buena actuación que tuvo en el partido.