Juana Koslay: vuelven los descuentos del 30% en tasas municipales y más anuncios

Este martes por la mañana, el intendente de Juana Koslay (JK), Jorge “Toti” Videla, anunció un descuento del 30% por el pago anual de tasas y servicios municipales. A continuación, te explicamos cómo acceder a los mismos.

Además, el intendente anunció que ya llegó, y pronto será puesto en marcha, un camión para servicios, que fue gestionado a través de Nación. “El camión ya está acá y viene a reforzar aún más los servicios que para nosotros es lo fundamental dentro de la gestión”, expresó el jefe comunal.

¿Cómo acceder a los descuentos de las tasas municipales de Juana Koslay?

“Creemos que este beneficio es muy importante. Es muy fácil (el trámite), a través de las redes del municipio se pueden contactar al número de teléfono del área de Rentas, donde obviamente se van contactar personalmente y van a acordar la forma de pago”, comentó el intendente.

El número de Whatsapp al que se pueden comunicar con el municipio es: (266) 4490251. También pueden escribir al mail comunicacion@juanakoslay.gob.ar.

“Necesitamos que los vecinos se comuniquen con el municipio y por el número de teléfono poderlos contactar. Queremos tener una base completa de todos los vecinos de Juana Koslay para poder interactuar y estar informado en cada acción que lleva adelante el municipio”, agregó “Toti”.

Jorge "Toti" Videla, intendente de Juana Koslay. Foto: Municipalidad de Juana Koslay

Otras maneras de obtener los descuentos en las tasas de la Municipalidad de Juana Koslay

Más allá de esta medida, Videla consideró que JK tiene un nivel de recaudación “muy interesante”, y que mucha gente está pidiendo el cambio a débito automático, lo cual es otra de las formas de obtener descuentos en las tasas municipales.

La adhesión al débito automático trae un descuento del 10% mensual, que se suma al 10% por buen contribuyente, ya que todos los meses “se paga solo”, sin falta.

Dique Cruz de Piedra, con imponente baja. Foto: Web

“Toti” Videla explicó la situación del agua en Juana Koslay

“La administración del municipio es tan eficiente que hace que podamos mantener los servicios y que hoy ni siquiera tengamos un llamado por presión de agua”, comentó el intendente.

“Juana Koslay no tiene problema de agua, ni siquiera de presión. Se debe cuidar siempre el agua, no solamente cuando no hay. Cuando vengan las lluvias se van a llenar los dique, y nadie va a hablar del agua, pero nosotros tenemos que seguir hablando del agua”, sostuvo Videla acerca de la preocupante situación que atraviesa la provincia con el agua.

Es que, oficialmente, la provincia de San Luis declaró el Estado de Emergencia Hídrica este lunes.

Juana Koslay y un nuevo centro de monitoreo para el 2023

Videla también adelantó que se pondrá en marcha un centro de monitoreo “que tiene un costo enorme”.

“Juana Koslay tiene más de 300 cámaras que funcionan, pero le falta el centro de monitoreo”, dijo al respecto el intendente, quien añadió que el 23 y 30 de diciembre se trabajará normalmente en la Municipalidad.