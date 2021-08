Este martes una ONG de madres de víctimas de trata se movilizó frente a la Casa Rosada y pidió por la aparición de Guadalupe Belén Lucero, la niña de 5 años que fue vista por última vez el 14 de junio en el barrio 544 Viviendas del sur.

// Mira también: La ONG Rescate Canino se suma a la búsqueda de Guadalupe

Guadalupe lleva desaparecida más de dos meses, la imagen de la niña de 5 años se viralizó en todo el mundo.

Un grupo de madres víctimas de trata, se encargó de viralizar la foto de la pequeña frente a la Casa Rosada, con remeras y globos rojos, color que las caracteriza.

La convocatoria se hace para generar un impacto simbólico en la búsqueda de niños, y por ello muestran sus rostros, sus nombres y piden para que los encuentren.

“Los niños desaparecidos no tienen cumpleaños, no tienen juguetes, no tienen nada; entonces, llevamos un globo, caminamos en silencio, sin reír, sin jugar y pensamos en esos chicos”, informaron desde la ONG.

// Mira también: La mamá de Guadalupe viaja a Buenos Aires para una reunión con ministros en Casa Rosada

Luego de más de dos meses de búsqueda, este lunes los canes de la Brigada Internacional Rik-9 lograron aportar datos muy importantes para la investigación.

Una labradora llamada “Nube”, logró marcar el camino por donde se llevaron a la niña de 5 años.

“Estamos para ayudar, por suerte se logró algo muy importante, que fue marcar el camino por donde se llevaron a Guadalupe para que se pueda encontrarla, los investigadores están haciendo todo lo posible”, expresó Díaz, quien llegó el viernes pasado con sus tres perros a la ciudad puntana.