Una sanjuanina encontró a su perrita, un año después de que la perdiera: la historia y el reencuentro

Una joven sanjuanina perdió a su perrita cuando su madre la sacó afuera para orinar, y desapareció. Un año después Belén Bolechover la reconoció en un comercio y se dio el feliz reencuentro.

Cali, una caniche toy que era una más de la familia, vivía en el Área 1 del Barrio Aramburu, en San Juan, cuando se perdió el 19 de septiembre de 2022. Y desde entonces su dueña Belén nunca dejó de buscarla, realizando publicaciones cada semana para dar con su mascota. Incluso, llegó a ofrecer 20 mil pesos para quien se la encontrara.

Este sábado, la joven fue a comprar a un negocio, y sin dudar, la reconoció. Era su Cali, descuidada, sucia, y según contó hasta rastas tenía. Las condiciones en la que la halló estaba muy lejos de cómo ella la tenía en casa: limpia, impecable.

La sanjuanina Belén encontró a su perrita Cali, tras un año de estar perdida. Foto: Facebook

Por qué supo que era su perra

“Mi hermana la había visto y tenía dudas pero la pude reconocer por una cicatriz de una mordida, la llevé al veterinario y me confirmaron que es ella. Al principio no me reconocía pero ya está bien con nosotros y en casa”, dijo Belén a Tiempo de San Juan.

Luego contó sobre su incansable búsqueda y de cuánto le sirvió las publicaciones en su cuenta de Facebook.

“Hace un año publicaba el primer cartel buscando a mi perrita Cali, desde ahí no dejamos de buscarla y el día de ayer apareció”, escribió Belén compartiendo las imágenes en su red social.

A su vez, contó que a su perrita la encontró en una casa cuyos propietarios creían que se trataba de un macho y no de una hembra. Incluso comentó que le costó convencer a esas personas que la tenían para que se la devolvieran.

Finalmente, Belén recomendó: “Cuiden a sus mascotas, en el mínimo momento que se les deja de prestar atención pueden pasar cosas como esta. Deseo que cada uno de los que se les ha perdido un animalito puedan encontrarlo”.