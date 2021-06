Una muy ingrata noticia recibió Cecilia Vargas, una sanjuanina de 39 años de edad, cuando se presentó a trabajar junto al resto de sus compañeros en el Hotel Apart Alkristal. En la puerta de su trabajo, se encontró con una de las dueñas y un escribano que le comunicó que desde ese mismo lunes dejaba de trabajar en el hotel y que su contrato iba a ser rescindido. Cecilia cumplía funciones de limpieza como mucama desde hace 16 años en el hospedaje que está ubicado en el lateral oeste de Circunvalación al 1055, en Santa Lucía.

Vargas no tuvo aviso previo y todo fue sorpresa. No solo ella sino siete trabajadores más sufrieron el mismo destrato. Cabe destacar que en la mayoría de los casos, este trabajo era la única fuente de ingresos. Por eso, se manifestaron en la puerta del alojamiento por una respuesta. “Son ocho familias que dejan en la calle. Nos deben tres meses de sueldo de una vieja deuda y medio aguinaldo y ahora están buscando pagarnos el 50% de la indemnización. La mayoría tenemos hijos, algunos con discapacidad, y es nuestra única fuente de trabajo”, contó Vargas con indignación a Diario Huarpe. La antigüedad de los empleados despedido va desde los tres hasta los 20 años.

Fue alrededor de las 7 de la mañana del pasado lunes cuando luego de presentarse a trabajar sin ser convocados tras los nueves días de restricción decretados por el Gobierno Nacional que el Gobierno Provincial adhirió. Según relató Vargas, “nos dijeron que nos iban a avisar cuando teníamos que volver porque no asistimos a trabajar por no ser esenciales. Pero nosotros nos presentamos igual este lunes y nos encontramos con esta noticia”.

Por los despidos, convocaron al gremio UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina) y se manifestaron en la puerta del Apart Alkristal. Sin embargo, recibieron una fría respuesta por parte de las dueñas del complejo que continúa cerrado. “Este miércoles a las nueve de la mañana iremos a conciliación para discutir que va a pasar con nuestra indemnización. Sabemos que por medio de un articulo van a buscar pagarnos solamente el 50%, pero hasta tenemos miedo que ni siquiera eso nos quieran pagar”, afirmó Cecilia con resignación.

Esta no es la primera vez que tienen que reclamar y sufrir en carne propia los odiosos tiempos de la burocracia y la administración de la empresa Portezuelo S.A., que es propiedad de Teresa Boggian y Pia Boggian. Entre 2018 y 2019, el Hotel Alkristal empezó a pagarle a sus empleados la mitad del sueldo y de manera irregular: “A veces nos pagaban en cajero y otras veces en mano y en partes. De esos sueldos, nos quedaron debiendo la parte de algunos y hasta algunos aguinaldos”, recordó la damnificada.

En aquél momento hubo una conciliación entre el gremio y trabajadores que lograron cobrar el sueldo por completo nuevamente. Incluso, se les hizo la promesa de que junto con el ingreso mensual cobrarían en cuotas los tres meses restantes del sueldo y medio aguinaldo que les adeudaron entre 2018 y 2029. Pero, “nunca pagaron. No cumplieron con su promesa. Nos echaron y no nos pagaron el último sueldo siquiera. La culpa de que el hotel esté así es la mala administración porque el hotel estuvo funcionando durante la pandemia e incluso alojaron a personas que debían cumplir con el aislamiento pero ellas tienen deudas con la Afip y por eso no pueden cobrarle al estado ni recibir las ayudas que están dando”, explicó Vargas.

Por último, la mujer sentenció: “Pedimos que tengan un poco de empatía. Trabajamos en limpieza, con personas infectadas con coronavirus y arriesgándonos durante la pandemia. Que piensen en nuestras familias y en nosotros”.