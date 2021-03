Luego de que varios sectores opositores al Frente Todos se unieran de cara a las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), del diputado nacional Marcelo Orrego se refirió a esta situación. El ex intendente de Santa Lucía preside hoy el partido Producción y Trabajo, principal espacio referente de la oposición, mientras que la ADN, la Cruzada Renovadora, el GEN y otros espacios pidieron por la unidad de todas las fuerzas rivales al oficialismo en la provincia.

En diálogo con Radio Sarmiento, Orrego señaló: “Son tiempos de acordar, de consensuar, pero me parece que las conversaciones tienen que ser mucho más profundas que solamente aquello que tenga que ver con una contienda electoral. Nosotros formamos parte de un espacio en el que tratamos de construir y en esa construcción encontraremos la comunión con otros espacios políticos. La idea es que no sólo nos unan los valores, sino también una mirada programática a futuro. Juntarse por juntarse tampoco va a ser bueno si no tenemos una coincidencia en las miradas e incluso en los referentes nacionales, no tiene sentido”.

Sin embargo, el Diputado Nacional indicó que valora “enormemente cada uno de los frentes que forman el arco político de San Juan”. Además, no descartó la incorporación de peronistas a su partido: “Hay gente en el PJ muy potable, es un cuadro político interesante”, sostuvo, a la vez que rescató como ejemplos a Pichetto, Santilli y Ritondo, sin dar nombres a nivel local.

Sobre la formación de una interna opositora, volvió a destacar: “Hay que ver si hay una comunión, yo no creo que sea solamente por una campaña, debe ser algo serio, una oferta electoral en la que los sanjuaninos puedan elegir”. Finalmente, agregó que no ha tenido conversaciones con nadie: “Hay que ver si tenemos comunión de objetivos. Si no tenemos eso, no le sirve a la gente”.