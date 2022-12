La travesía de una sanjuanina que partió a Qatar para unir sus dos pasiones: el fútbol y la política internacional

Melisa Trad Malmod es una sanjuanina que decidió comenzar una travesía rumbo al Mundial de Qatar 2022 hace 5 meses atrás. Desde el país asiático, la fan del fútbol, decidió contar todo el contexto que rodea a una de las competencias mas esperadas del año para demostrar que no solo se trata de un deporte, sino que todo el ámbito internacional va de la mano, incluida la política.

Vivir a flor de piel cada partido de la Argentina es posible y esta sanjuanina lo demuestra a través de su Instagram @melisatrad. Melisa Trad Malmod encontró la forma de unir sus dos grandes pasiones: el fútbol y la política internacional. La joven de 31 años que se dedica al periodismo de internacionales vio la oportunidad de demostrar que se puede hablar de todas las cosas que pasan en el fútbol.

“Se trata de plantear todas las discusiones , desde aquellas que tienen que ver con los Derechos Humanos hasta las cuestiones que en Qatar se ven como cotidianas y para el resto del mundo no lo son, ya sea la realidad de cómo viven las mujeres o la comunidad LGTBIQ+, entre otras”, contó la sanjuanina para Vía País.

Si bien el fútbol despierta muchas pasiones, Melisa, hizo hincapié en un ámbito en particular, que es la política internacional. Lejos de separar a estos dos campos, la joven contó que “el mundo en el que vivimos, esta cada vez mas globalizado y cada vez mas necesita que entendamos donde estamos parados. Esto trato de hacer con el mundial, qué es lo que sucede más allá del fútbol, que al mismo tiempo sirve de disparador para hablar de otras cosas y replantearnos, por ejemplo, la responsabilidad de la FIFA en todo esto”.

Hace 5 meses que esta travesía sigue en pie con un objetivo en particular: culminar en el Mundial de Qatar. Todo comenzó en San Juan y pasó por distintos países de Europa para llegar a su destino y hacer el viaje lo mas “gasolero” posible, contó la sanjuanina.

“Una de las cosas que mas me costó fue el transporte público”, confesó la joven. Qatar es un país que esta preparado para que la gente se maneje en auto y no para que camine. Esto es así porque en verano hace demasiado calor.

“Si bien los partidos están concentrados en un lugar, hay muchas calles cortadas, se debe caminar un montón y si bien invirtieron mucha plata en el metro, este es bastante nuevo y no llega a todas partes. Por eso tengo que planificar mi viaje y por ahí demoro 2 hs. en un camino que alguien normalmente hace en mucho menos”.

Es el segundo mundial al que Melisa decide viajar sola, la primera aventura fue en Rusia 2018 y no deja de sorprenderle una cosa: la cantidad de gente de otros países que hincha por la Argentina. Y Qatar no es la excepción, cientos de hinchas provenientes de India, Bangladesh, Pakistán, entre otros países, que bancan a la Argentina.

Entre risas Melisa contó una anécdota que la sorprendió bastante. " Un youtuber de Qatar me escribió por Instagram y me dijo que hace un montón que sigue mis vídeos y las cosas que hago. Ahí me preguntó si quería ir a ver la final con él, que tenía dos entradas”.

Si bien parece un sueño, la sanjuanina se sentó a reflexionar sobre la invitación y dijo que lo más probable es que no vaya con él e intente conseguir las entradas como lo ha hecho para todos los partidos, de reventa en la puerta de los estadio.

“Cuándo sos mujer y estas viajando sola tenes que ser un poco mas cauta porque casi siempre estas cosas vienen con segundas intenciones, pero bueno creo que es una de las cosas mas locas que me pasó”, concluyó Melisa a la espera de la final que se disputará el domingo próximo.