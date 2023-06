Juan Pablo Sorín disfrutó de los hermosos paisajes sanjuaninos y lo compartió en las redes

El ex futbolista de la Selección Argentina y ex capitán del plantel, Juan Pablo Sorín, estuvo de visita en la provincia, disfrutó de los hermosos paisajes sanjuaninos y lo compartió en las redes. Aprovechó el momento luego de alentar a los pibes del Sub 20 en el partido que jugaron en el Estadio Bicentenario.

El ex jugador estuvo presente en el partido que el equipo argentino Sub 20 disputó contra Nigeria por los octavos de final del mundial. Lamentablemente los dirigidos por Javier Mascherano quedaron afuera de la competencia internacional.

De qué lugar sanjuanino se enamoró Juan Pablo Sorín

Juan Pablo Sorín recorrió los puntos más turísticos de San Juan y quedó fascinado con un famoso embalse de la provincia. El ex jugador argentino estuvo acompañando al seleccionado dirigido por Mascherano durante todo el Mundial Sub 20.

El ex jugador de la Selección Argentina, estuvo de paseo por distintos lugares de la provincia pero hubo uno que lo enamoró. Sorín visitó el conocido Dique Punta Negra y quedó impresionado con el lugar, por lo que lo compartió en sus redes sociales.

“Compartiendo con ustedes uno de los lugares maravillosos de Argentina, el Dique Punta Negra”, dice Juan Pablo en un video que subió a su cuenta de Instagram. En el mismo hace un paneo mostrando el hermoso paisaje que rodea el embalse, mientras aprovecha su paso por la provincia sanjuanina.