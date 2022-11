El insólito requisito de inscripción que pedía una escuela parroquial sanjuanina y que el gobiero dio de baja

El Colegio Nuestra Señora del Rosario de Andacollo, en Chimbas, pedía un insólito requisito de inscripción: presentar un recibo de sueldo superior a los 50 mil pesos o de lo contrario, concurrir con un garante. Se le dio de baja.

El requisito, que además excluía a jubilados y monotributistas, fue dado de baja por pedido del Ministerio de Educación, desde donde afirmaron que “no corresponde”.

El insólito requisito de inscripción de la escuela parroquial sanjuanina

“Hay una situación de morosidad y falta de pago que es una realidad, pero no es algo que se pueda hacer”, dijo la responsable de Educación Privada, Viviana Gil de Pantano, en el programa Demasiada Información, en Radio Sarmiento.

Los padres que no contaban con recibo de sueldo debían presentar un garante, que además debía asistir de manera presencial, que no podía ser jubilado, pensionado, monotributista, autónomos, beneficiario de planes o programas o con antigüedad menor a un año.

“En pandemia llegamos a un 50 % de morosidad, tras la pandemia se regularizó y este año por la crisis hay entre un 20 y 30% de atraso en el pago. Los colegios llaman a los padres, se trata de hacer un acuerdo o un plan de pagos”, explicó Gil.

La funcionaria aclaró que las instituciones privadas tienen la posibilidad de no inscribir al año siguiente a aquellos niños que no tenían al día sus cuotas. “Hasta el 30 de octubre se puede avisar que no lo van a recibir el año que sigue, pero aun con deuda la documentación no se puede retener”, explicó y cerró.