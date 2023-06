Detuvieron al sospechoso de abuso sexual del Colegio Luján en San Juan

El pasado 17 de mayo, el Colegio Nuestra Señora de Luján en San Juan quedó envuelto en un escándalo tras la denuncia por un abuso sexual a una estudiante de 12 años en uno de los baños del establecimiento. Tras investigaciones, la Justicia elevó un pedido de captura para el presunto atacante y este miércoles 14 de junio, el sujeto fue detenido por las autoridades.

Emitieron un pedido de captura para el presunto violador de una estudiante en el Colegio Luján (imagen ilustrativa) Foto: San J

Según informaron fuentes policiales a Diario 13, el sospechoso fue identificado como Lucas Salinas de 18 años, quien asiste al Colegio Luján y habría cometido el delito de abuso. La Justicia señaló al joven como el presunto violador tras una identificación que realizó la víctima cuando su mamá le mostró una foto.

El joven fue arrestado en su domicilio, ubicado en la calle Ituzaingó, en el departamento sanjuanino de Rivadavia alrededor de las 1:50 horas de la madrugada. El joven quedó detenido en la Comisaria 28va y a disposición de la Justicia.

Qué dijo la madre de la víctima tras conocerse la detención del presunto agresor

Horas después de conocerse la detención del sospechoso de abuso sexual a una estudiante menor, la madre de la víctima habló con Canal 13 y manifestó que es un paso para conseguir Justicia por su hija. Además, reafirmó sentirse segura de que ese estudiante fue quien agredió a la niña, ya que la reacción de la menor al observar la foto fue genuina.

La madre de la niña agredida alegó que no hablará con las autoridades del Colegio Foto: Tiempo de San Juan

Así mismo, comentó que el Colegio la citó a ella y al padre de la niña tras enterarse de la detención del presunto atacante, sin embargo, alegó que no se presentarán para hablar con ninguna autoridad del establecimiento.“No vamos a ir. No estamos en condiciones de sentarnos a hablar con personas que nos dieron la espalda. Para qué vamos a ir, para que nos sigan mintiendo, para que nos digan que activaron el protocolo. No sirve de nada a esta altura, no sirve de nada que pidan perdón. Que los perdone Dios, yo no perdono. Este daño es irreparable”, alegó la mujer.

El caso de abuso sexual en el Colegio sanjuanino por el cual se lo acusa a un estudiante de 18 años

El miércoles 17 de mayo, una niña de 12 años con discapacidad que asiste al Colegio Luján, habría ingresado al baño de la institución, cuando detrás de ella se metió una persona que la sujetó por la fuerza y, aprovechando que estaba sola, la violó. Los padres de la menor confirmaron el hecho al observar manchas de sangre que tenía en su ropa interior y, al llevarla a un centro médico, se constató que presentaba lesiones compatibles con las de un abuso sexual.

Debido a este hecho, el lunes 22 de mayo, un grupo de padres se reunieron en la puerta del Colegio exigiendo justicia y denunciando a las autoridades de haber ocultado el presunto abuso. Días después, los estudiantes realizaron una sentada, suspendieron las clases por una semana y convocaron a una marcha para exigir justicia.

Estudiantes reclamaron justicia en la puerta del Colegio Luján por el abuso que sufrió una estudiante Foto: Diario Huar

En tanto, el Colegio se manifestó en contra de las agresiones que sufrieron los directivos por parte de padres y alumnos, y alegaron que se apegarán al protocolo del Ministerio de Educación.

El martes 24 de mayo, la niña fue sometida a una Cámara Gesell en la que se constató que el abuso realmente había sucedido, sin embargo, la menor no pudo identificar a su agresor. La madre de la niña agredida alegó que no recibió ayuda por parte de las autoridades del colegio y señaló a un estudiante como el supuesto atacante. Tras investigaciones, la Justicia determinó que el agresor sería un estudiante mayor de edad, se elevó un pedido de captura y el miércoles 14 de junio las autoridades detuvieron al sospechoso.