Caso insólito en las Elecciones 2023 en San Juan: Icazatti no votó porque aparecía en el padrón como fallecido

El excandidato a intendente por Desarrollo y Libertad, José Nelio Icazatti, fue a votar este domingo para las elecciones generales y no pudo, porque aparecía como fallecido en los padrones.

En cambio, su padre ya fallecido, que tiene el mismo nombre, sí aparecía como habilitado. Sin dudas se trató de un grave error, lo cual indignó al sanjuanino por la poca relevancia que le dieron a esa falta, las autoridades de la Junta Electoral.

Lo insólito es que en las PASO, el libertario sí pudo emitir su sufragio.

José Nelio Icazatti no pudo votar por aparecer en el padrón como fallecido. Foto: Gentileza

Qué dijo Icazatti tras no poder votar

“Llaman a las autoridades y no entendía nada. Cuando fui a la Junta Electoral aparecía como que estaba fallecido”, contó ante las cámaras de Telesol.

“Mi papá es el fallecido y en el padrón no figuraba como anulado”. Y “cuando llegué a la mesa para votar, el que estaba anulado era yo, con mi cara y documento”, continuó relatando.

Lo que más le molestó a Icazatti fue la poca importancia que le prestaron a ese error que le impidió ejercer su derecho cívico.

“No me van a ser multa, pero no tomaron la dimensión de un día tan importante para todos y sobre todo para mí que este 22 se cumple un aniversario del fallecimiento de mi papá”, declaró.

Y concluyó: “Tengo un montón de sensaciones y emociones y sobre todo mucha bronca”.