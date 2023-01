Brutal emboscada al “cazador de noticias”, un reconocido taxista de San Juan

Fue un viaje de terror para un taxista de San Juan, conocido como el “cazador de noticias”. Por la aplicación de la empresa para la que trabaja, debió trasladarse al barrio Teresa de Calcuta para levantar un pasajero. Pero todo terminaría siendo una trampa.

El hecho ocurrió dos días atrás, cuando arrancó una mañana más de trabajo en aquel coche que lo acompaña desde hace muchos años. Armando Garcés, el chofer, sin siquiera sospecharlo, sufriría una emboscada.

¿Cómo fue el ataque al remisero de San Juan?

Según contó Armando, fue emboscado, asaltado y hasta golpeado en el barrio Teresa de Calcuta, ubicado en Pocito Norte. Hasta allí había llegado luego de que un “pasajero” desconocido solicitara un móvil a través de la aplicación de remises.

“Cuando ingresa el viaje, yo lo acepto y voy hacia esa dirección, que es en calle Frías. Pero al pasaje no lo ubico y a mi costado veo a una persona que me hace seña, como diciendo que es para él… Me dirijo hacia él y, cuando bajo el vidrio, en un segundo me mete la mano al auto y me roba el celular, que lo tenía conectado a un soporte. Forcejeamos, pero igual me lo robó”, comenzó relatando Garcés al medio local Tiempo.

"Emboscada" a un remisero de San Juan. Foto: Tiempo

Tras el robo, el joven se dio a la fuga. Armando intentó perseguirlo (es quien aparece en las imágenes) pero tuvo la mala fortuna de que su auto no arrancó.

Como si fuera poco, “en ese momento aparecen dos personas más. Uno se quería meter por el asiento del acompañante y el otro reventó el vidrio para luego golpearme con un palo en la cabeza”, relató el taxista.

“Forcejeamos y solo se llevaron una caja de puchos. Se fueron porque yo simulé que sacaba algo de la gaveta, para que creyeran que tenía un arma”, añadió.

Armando ya hizo la denuncia y entregó las filmaciones que se difundieron por medios locales a la Policía. Sin embargo, por ahora no tiene novedades sobre los malvivientes y su celular robado. “Fue una emboscada”, concluyó lamentándose el reconocido taxista de San Juan.