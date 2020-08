Una joven sanjuanina dejó todo a fines de 2019 para irse junto a su pareja y su hijo de cuatro años a probar suerte a Bolivia. Pero, Fernanda Guadalupe Parta Arias (20) nunca imaginó lo que el destino le tenía preparado.

Es que su pareja, Alfredo Chispe, la abandonó cuando se enteró que estaba embarazada. Ahora, la joven -que tiene retraso madurativo- cursa su sexto mes de embarazo sola con su pequeño hijo, Isaías Nahuel Parta. Ambos duermen en la calle y comen lo que les dan los vecinos.

A comienzos de 2020, Fernanda comenzó a sentir malestares y confirmó con un test que estaba embarazada. Pero cuando se lo comunicó a su pareja, él no recibió bien la noticia. “Al día siguiente me dijo que se iba a trabajar y no volvió nunca más“, dijo la joven a Infobae.

Ese no fue un problema para Parta Arias, porque había decidido a regresar al país, pero la pandemia cambió todos sus planes. “Cuando estaba averiguando los precios de los pasajes a San Juan, me pilló la cuarentena y no pude salir de acá“, dijo.

Fernanda Parta Arias y su hijo.

En ese momento ella tenía trabajo y dormían junto al pequeño Isaías en un hotel. Hasta ahí todo bien, pero luego vino el aislamiento social y el local de comidas en el que trabajaba cerró. Días después, sus ahorros se terminaron y tuvo que abandonar el alojamiento por lo que ahora está en situación de calle.

“Me quedé sin trabajo. Sobreviví con los ahorros que tenía. Dormía en un hotel, pero en junio me quedé sin dinero y sin lugar donde vivir“, comentó la joven.

Sobrevive por la ayuda de la gente

Fernanda no pudo hacerse un chequeo médico desde que supo que está embarazada porque no contaba con el dinero para poder pagarlo. “Me querían cobrar 250 bolivianos la consulta y 250 bolivianos más, por la ecografía. ¿De dónde voy a sacar ese dinero si apenas tengo para comer?”, dijo con preocupación.

Intentó pedir ayuda varias veces en el Consulado de la República Argentina que está en Cochabamba, pero le dijeron que no estaban entregando ayuda “a nadie”.

Luego, conoció a una mujer quien la ayudó con comida y a hacer conocido su caso. Patricia Villaruel (41), fue quien se acercó a Fernanda e intentó hacer algo por ella.

“Me fui acercando de a poco. Al principio estaba medio tímida para hablar. Con los días, me fue poniendo al tanto de su situación: que era de Argentina, que estaba embarazada y que no tenía dónde vivir. ‘No sé qué hacer’, me dijo”, explicó Villarruel al medio nacional.

Fernanda y su hijo viven en la calle.

La mujer se quedó sin trabajo y tiene un hijo, sin embargo no dudó en tenderle una mano a la joven sanjuanina. “Le llevaba comida en tuppers y le daba leche para el nene“, relató.

Luego, se le ocurrió grabar un video para viralizar la historia de la argentina. “Hola soy Fernanda Parta Arias. Soy argentina y estoy con mi hijito en Bolivia, Cochabamba. Estoy en situación de calle. Mi marido pues me botó y estoy embarazada, tengo seis meses“, comienza contando Parta Arias en el video.

Y sigue: “Necesito ayuda. Dos señoras, Patricia y Micaela, me están ayudando con la comida, pero necesito volver a mi país“.

Tras la difusión del video, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y una persona del Consulado Argentino en Bolivia se comunicaron con Patricia. “Pero después nadie hizo nada. Fernanda sigue acá”, dijo la mujer.

Con frío y varias amenazas de sacarle a su hijo, Fernanda Guadalupe Parta Arias está sobreviviendo gracias a la solidaridad de los vecinos y a la espera de una solución para regresar a su provincia.