El pasado 15 de marzo cuando la pandemia del coronavirus ya estaba instalada en Argentina, el presiente Alberto Fernández suspendió las clases presenciales, incluso antes de decretar una cuarentena para todo el país. Los alumnos y docentes tuvieron que acomodarse a una nueva realidad, la de enseñar por Internet y el desafío no fue fácil.

En San Juan, una provincia con buen estatus sanitario, las clases están próximas a volver en agosto pero durante cuatro meses se realizaron por Whats App y salas de videoconferencia. Daniela Montaño, recibida como Intérprete Musical de la Ecuela de Música de San Juan, da clases en un colegio privado de la provincia. La joven docente contó cómo fue enseñar una materia especial, en un contexto que la obligó a pensar en alternativas para enganchar a los chicos con la música, sin poder verlos.

Daniela Montaño dando clases a los más chiquitos antes de la pandemia.

Para poder entusiasmar a los alumnos Daniela comenzó a hacer videos, similares a los que suben los youtubers y que tanto encantan a los más chiquitos. “Primero los empecé a hacer con el celular y a editarlos yo y después me compré un micrófono por Internet, que me permite grabar con calidad todas las voces de cada video“, comentó la joven a Vía País.

Así, y para poder entusiasmar a los chicos en plena pandemia, Daniela compuso la “Chacarapela”, para el Día de la Escarapela. El contenido fue editado por ella misma, sin tener ninguna experiencia previa en edición audiovisual. La “Chacarapela” tuvo una buena llegada con sus alumnos y después se vino “Tertulia Virtual”, donde habló de la composición del Himno Nacional.

“Antes pensábamos una clase entera, ahora tenemos la consigna de priorizar contenidos y por eso pensamos un un momento de la clase, de algo que tienen que aprender”, explicó la maestra de música. Para la docente sanjuanina no fue difícil trabajar con la tecnología porque tiene nada más que 26 años y nació con la era digital. Sin embargo, sí reconoce que ahora invierte más tiempo en armar cada contenido del que le tomaba antes dar una clase.

“El desafío más grande es el manejo del tiempo. Hay que traducir todo lo que una quiere hacer de manera presencial pero a ua inteligencia artificial y, por más familiarizada que esté, me ha llevado tiempo pensarlo de la mejor manera para que sea más fácil para los chicos”, comentó la joven. En la escuela privada donde trabaja Daniela, utilizan la plataforma Moodle para enviar tarea.

“Yo además de las herramientas hice videos didácticos que me pareció la mejor manera de dar música”, aseguró y agregó: “He tenido casos de chicos que no tenían computadora o no tenían Internet, por suerte han sido poquitos, pero a ellos la tarea se las mandábamos por Whats App”,

En San Juan ya hay fecha para el regreso a clases, que sería el 6 o 7 de agosto. Esperan que los primeros en volver sean los alumnos de los últimos años de primaria y secundaria. “Yo tengo 12 grados, cada uno de unos 30 chicos aproximadamente y me parece que el desafío que se viene va a ser administrar el tiempo para poder dar clases presenciales y continuar con las virtuales de quienes todavía no van a volver al aula, pero estoy contenta por volver”, concluyó.