La Liga Amateur de Fútbol de San Francisco tuvo otro fin de semana lamentable por los hechos de violencia que se registraron en distintas canchas donde se desarrollaron los encuentros deportivos, por este motivo y luego de una reunión, la dirigencia confirmó que se parará la actividad una semana para poder analizar un plan de seguridad para esta actividad.

Las autoridades de la Liga anunciaron la decisión en una conferencia de prensa, luego de una reunión mantenida lunes con autoridades municipales “Se tomó la decisión de parar una semana, se va a trabajar en la seguridad para brindar un mejor espectáculo cada fin de semana”, señaló Carlos Giordano, su presidente.

En su discurso, el dirigente destacó que los clubes trabajan a pulmón para poder mantener las puertas abiertas y tienen muchos gastos. Sobre los hechos violentos que se dieron, dijo: “La violencia está puesta en la sociedad, pero hay 4 o 5 personas que no lo disfrutan como lo disfrutan muchas familias. Algunos no entienden, es muy triste lo ocurrido, nosotros no estamos ajenos y nos hacemos cargo”.

Giordano contó que el municipio se mostró dispuesto a colaborar y aseguró que donde hubo desmanes se sancionará al club.

Julio Ricci, integrante de la comisión, sostuvo que la Liga Amateur depende del municipio que es encargado de bridar la seguridad por medio de la policía y no del Consejo de Seguridad Deportiva de Córdoba (Cosedepro).

“Estamos en una traba donde el municipio gestiona para ver si podemos empezar a depender del Cosedepro o se encargan ellos de brindar los policías”, explicó.