El sueño de sacar la ciudadanía Italiana

Los últimos años se incrementó en gran cantidad la solicitudes de ciudadanía Europea y países como Italia encabezan la lista de Argentinos que eligen emigran en busca de una mejor vida, a raíz de esta situación, existen grupos de personas que se dedican a asesorar a los inmigrantes que llegan a este país, teniendo en cuenta que no es tan sencillo.

Por este motivo, siendo la ciudad de San Francisco y una amplia región netamente piamontesa, dialogamos con Romina Cacciatore quien posee una empresa en Italia que de dedica a realizar acompañamiento y asesoramiento a las personas que llegan a Italia para que puedan lograr su ciudadanía, obteniendo un lugar de residencia adecuado mientras ordenan y presentan la papelería correspondiente.

Romina Cacciatore gestora Foto: Romina Cacciatore

Romina emigró hace 7 años, a raíz de su propia experiencia realiza los acompañamientos y explica que todo el proceso consta de 3 pasos importantes, de los cuales el primero y de base de acuerdo a la ley es que tenemos que tener un ancestro italiano, ese motivo suficiente que nos corresponde por derecho tener la ciudadanía, de ahí hay que tener todos los documentos como actas de matrimonio, defunción y certificación de que ninguna de las personas renunciaron a la ciudadanía, acompañada esta documentación certificada y traducida, siendo todo esto, lo más importante de todo el proceso, sin que tenga ningún tipo de error.

Desde la empresa que lidera Romina, acompañan en la presentación de la carpeta, teniendo en cuenta que la burocracia italiana suele ser más extensa que la Argentina, la idea es que antes de que saques el ticket de avión, tengas todos los papeles en regla sin ningún tipo de errores para evitar así dolores de cabeza, ya que estamos tratando con municipios y hoy, también se encuentran abarrotados de trabajo por este auge de latinos yendo a Europa.

Mariela y Aníbal flamantes ciudadanos Italianos Foto: Romina Cacciatore

Una vez teniendo la carpeta lista y ordenada, el segundo paso importante consta de que cuando llegues a Italia, necesitas tener un domicilio legal, lo que sería la residencia, donde no es fácil conseguir, ya que es el lugar que el solicitante fija para que toda la documentación y notificación correspondiente llegue, para facilitar el camino hacia la tan ansiada ciudadanía, una vez instalado se presenta el contrato de alquiler junto a la carpeta a la oficina pública, teniendo en cuenta una demora de unos 45 días donde se constata por medio de la policía local la residencia.

La empresa cuenta con asesores legales que realizan los distintos trámites en el comune correspondiente, trabajando en cualquier región de Italia, buscando pueblos y comunas que no se encuentren tan congestionados con solicitudes de ciudadanía, para que el tiempo de entrega sea más corto.

El tercer paso a tener en cuenta para obtener la ciudadanía, consta de que el comune donde se presentó la papelería, le envía una carta al consulado para solicitar que nadie en línea recta de la descendencia renuncio a la ciudadanía Italiana, donde hay una demora de 2 a 3 meses aproximadamente en la respuesta, una vez realizado esto queda asentado formalmente el reconocimiento de ciudadano, a partir de eso, el solicitante se encuentra en condiciones de solicitar el pasaporte italiano, para poder acreditar la identidad.

Argentinos en Italia Foto: Romina Cacciatore

Romina nos cuenta que si bien el acompañamiento suele tener obstaculos en algunos momentos, el final siempre es maravilloso ya que habla de un nuevo nacer teniendo una nueva identidad, la que te permite ir por todo el mundo, la felicidad de los solicitantes y la del equipo que acompaña el trabajo es mutua, se trata de un nuevo renacer, escribiendo un nuevo capítulo en la vida de las personas, ayudando a cumplir sueños.

Hace años atrás, muchos chicos jóvenes llegaban a Italia en busca del reconocimiento para obtener su ciudadanía para poder viajar sin límites y tiempos, estos últimos años lo que más se ve que llegan son familias completas y profesionales que deciden dejar Argentina para poder comenzar una vida distinta en Europa, ya no es tanto por una cuestión de viajar, hoy la gente busca un mejor pasar, quieren volver a empezar y el mejor lugar es Europa, son muy pocas las que vuelven al país.

Argentinos en Italia Foto: Romina Cacciatore

Con respecto a la vida de los profesionales en Italia, Romina nos informó que a la hora de la revalidación del título no es tan sencillo, de hecho es muy complejo pero no imposible, donde hay que hacer en el consulado la declaración de valor siendo esto lo más difícil de conseguir el turno para hacerlo, va acompañado del conocimiento de la lengua italiana para poder trabajar realizando capacitaciones, donde no solo es tiempo lo que te lleva, si no que requiere de una inversión económica.

Por último, un tema importante y no menor es el mito de la repoblación de pueblos del interior que está en auge en lugares como España e Italia, Romina expresó que repoblar es una palabra linda pero muy difícil a la vez, ya que muchos lugares al principio pueden darte facilidades de instalación, pero con el tiempo se dificulta porque esa facilidades tienden a agotarse y ni hablar si vivís en lugares de difícil acceso, donde todo se hace más caro.

Es fundamental en este proceso de sacar la ciudadanía no cometer errores, estos errores te restan tiempo, por eso Romina y su equipo de trabajo, están a tu disposición para que puedas realizar los trámites correspondientes y puedas obtener los papeles, las consultas las podes hacer vía instagram en @italaniatuciudadania o por mail a italianatuciudadania@gmail.com ¡Buen Viaje!