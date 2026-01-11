Volvemos al Cole ya realizó 300 controles de salud en su primera semana

Con una primera semana de atención sostenida y turnos completos, el programa Volvemos al Cole inició su operativo sanitario en Catamarca con un balance alto: 300 niños, niñas y adolescentes ya realizaron los controles de salud requeridos para el comienzo del ciclo lectivo. La propuesta apunta a ordenar la demanda, facilitar el acceso y acompañar a las familias en el tramo previo al regreso a clases.

Controles para arrancar el ciclo con tranquilidad

La iniciativa se enfoca en garantizar los chequeos necesarios para el inicio del año escolar, con un esquema de atención que busca ofrecer cobertura, previsibilidad y cercanía. En ese marco, la primera semana se desarrolló con agenda completa, reflejando el interés de la comunidad y la necesidad de contar con dispositivos de atención concentrados en esta época del año.

Operativo vigente hasta el 27 de febrero

El operativo continuará hasta el 27 de febrero, con dos franjas horarias para sostener la accesibilidad y el orden en la atención: de 7:00 a 13:00 y de 14:00 a 21:00. El objetivo es que cada familia pueda resolver los controles en tiempo y forma, evitando demoras y asegurando que el inicio de clases se dé con cuidado y acompañamiento.