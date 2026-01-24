“Volvemos al Cole 2026” ya realizó casi 1.000 atenciones médicas

El programa “Volvemos al Cole 2026” ya concretó casi 1.000 atenciones médicas en Catamarca, con controles pensados para cumplir los requisitos de ingreso escolar y facilitar a las familias un circuito concentrado de estudios y evaluaciones antes del inicio de clases.

De acuerdo con el balance oficial, desde el inicio del operativo el 5 de enero se realizaron 960 atenciones, que incluyen controles integrales de salud: revisión antropométrica, odontológica y clínica médica. También se suman electrocardiograma, control de esquema de vacunación y estudios de laboratorio, exigidos para completar la documentación escolar.

Este viernes, el gobernador Raúl Jalil y el ministro de Desarrollo Social Gonzalo Mascheroni recorrieron el Espacio de Integración Provincial (EDI) para observar el funcionamiento del dispositivo y revisar el desarrollo de las primeras semanas.

La planificación prevé que el programa se mantenga activo hasta el viernes 27 de febrero y alcance alrededor de 3.000 atenciones a niños, niñas y adolescentes.

Dónde y cómo pedir turno

La atención es presencial en el EDI Provincial, ubicado en Avenida Circunvalación Néstor Kirchner y Ruta Nacional 38. Está destinado a estudiantes desde sala de 4 años hasta 6.º año del nivel secundario.

Se atiende de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 y de 14:00 a 21:00, con 30 turnos por la mañana y 30 por la tarde, por orden de llegada. Para acceder, se solicita Documento Nacional de Identidad (DNI) y libreta sanitaria en condiciones.