“Verano Seguro” llegó a Guayamba con RCP, seguridad vial y vacunación

Con foco en la prevención y el autocuidado durante la temporada estival, el Ministerio de Salud de Catamarca realizó una jornada de “Verano Seguro” en el Complejo Recreativo Guayamba, en El Alto, destinada al público en general. La propuesta combinó capacitación, campañas sanitarias y mensajes de seguridad para reforzar hábitos de cuidado en un período de alta circulación en espacios recreativos.

Durante la tarde se desarrollaron instancias de Primeros Auxilios y RCP básico, orientadas a brindar herramientas concretas para actuar ante emergencias. En paralelo, se sumaron acciones de prevención en seguridad vial, con el objetivo de reducir riesgos en traslados y actividades propias del verano.

Vacunación y prevención en territorio

La jornada incluyó además una campaña de vacunación, en línea con la estrategia de acercar servicios de salud al territorio y facilitar el acceso a controles y esquemas pendientes, especialmente en momentos de mayor actividad comunitaria.

Según se informó, la acción se realizó de manera coordinada con el Hospital Dr. Francisco Hurtado, el área de Seguridad Vial y la Municipalidad de El Alto, fortaleciendo el trabajo conjunto en favor del bienestar de la comunidad.