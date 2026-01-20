Verano saludable en Amaicha con clases abiertas y apoyo comunitario

El CAPS de Amaicha del Valle desarrolla durante el verano una serie de acciones enfocadas en promoción y prevención, con énfasis en salud mental y actividad física como herramientas para el bienestar.

La propuesta incluye instancias dentro del programa clínico y actividades abiertas en espacios comunitarios.

La médica clínica Fernanda González explicó que el enfoque surge a partir de un contexto marcado por ansiedad, depresión y situaciones sociales complejas.

En ese marco, afirmó: “Creemos profundamente que nadie se salva solo y que es fundamental tejer redes con la comunidad para cuidarnos entre todos”.

Entre las iniciativas, se destacan las pausas activas y las clases abiertas de actividad física en la plaza, que se realizan los días miércoles y están dirigidas a pacientes, vecinos y también turistas. Durante enero, las clases cuentan con un profesor de educación física rotante y ya se proyecta sumar ese rol al equipo interdisciplinario del efector.

Según contó Fernanda González, la participación creció más de lo previsto: “Algo muy lindo que está pasando es que la gente se apropia de la actividad. Comenzamos pensando en un pequeño grupo y hoy participan alrededor de 20 personas, incluso turistas que se suman espontáneamente al ver la propuesta”. También remarcó el valor de que las clases sean gratuitas y abiertas.

“Saludablemente” y un espacio de primera escucha los jueves

De manera complementaria, todos los jueves se instala en la plaza una carpa denominada Saludablemente, pensada como espacio de primera escucha y orientación. Allí se invita a las personas a reflexionar sobre cómo se sienten y, luego de la actividad física, se genera un círculo de intercambio para poner en palabras lo vivido, favoreciendo la expresión emocional y el vínculo con el equipo de salud.

Las acciones continuarán durante enero y se evalúa extenderlas a febrero, en función de la demanda de los propios participantes.