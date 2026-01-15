Salud

“Verano Cuidado” comenzó en el Barrio Santa Marta

La iniciativa propone fortalecer vínculos y generar redes de apoyo en los barrios, con continuidad en espacios públicos.

Sol Alvarez Natale

15 de enero de 2026,

“Verano Cuidado” comenzó en el Barrio Santa Marta
Salud mental en verano: arranca Verano Cuidado en Santa Marta.

El Ministerio de Salud de Catamarca puso en marcha el dispositivo Verano Cuidado con una primera actividad en el Barrio Santa Marta, orientada a acercar a la comunidad espacios de encuentro, escucha y acompañamiento en salud mental. La propuesta apunta a instalar, en ámbitos barriales y espacios públicos, instancias de prevención y bienestar emocional durante la temporada de verano.

Encuentro barrial y redes de apoyo

La jornada se planteó como un punto de contacto directo con vecinos y vecinas, con énfasis en fortalecer vínculos y promover redes de apoyo. Desde el organismo indicaron que la iniciativa continuará en distintos sectores, con acciones enfocadas en el cuidado emocional y la prevención.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS