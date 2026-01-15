“Verano Cuidado” comenzó en el Barrio Santa Marta

El Ministerio de Salud de Catamarca puso en marcha el dispositivo Verano Cuidado con una primera actividad en el Barrio Santa Marta, orientada a acercar a la comunidad espacios de encuentro, escucha y acompañamiento en salud mental. La propuesta apunta a instalar, en ámbitos barriales y espacios públicos, instancias de prevención y bienestar emocional durante la temporada de verano.

Encuentro barrial y redes de apoyo

La jornada se planteó como un punto de contacto directo con vecinos y vecinas, con énfasis en fortalecer vínculos y promover redes de apoyo. Desde el organismo indicaron que la iniciativa continuará en distintos sectores, con acciones enfocadas en el cuidado emocional y la prevención.