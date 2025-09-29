Vacunación y prevención: claves para sostener 13 semanas sin dengue

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, informó que la provincia atraviesa la semana número 13 sin casos de dengue, un logro que atribuyó a las medidas preventivas y al compromiso de la comunidad. No obstante, advirtió que el riesgo persiste ante la inminencia de las lluvias.

“Pedimos que, frente al anuncio de próximas lluvias, se controlen los recipientes que puedan depositar agua, al igual que charcos o lugares que puedan ser potenciales criaderos de mosquitos”, señaló el funcionario.

El ministro enfatizó que los cuidados deben mantenerse de manera constante: “Si existe un huevo que se depositó el año pasado, con el agua de la lluvia va a eclosionar y generar larvas, es por ello la importancia de fijarnos en el fondo de nuestra casa y procurar que no exista ningún reservorio que pueda contener agua para evitar la generación de brotes o mosquitos adultos”.

Vacunación en territorio

Siguiendo esta línea, Medina Ruiz remarcó la importancia de la estrategia de vacunación preventiva impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo.

“Estamos vacunando a los obreros que están en el Procrear, en Manantial Sur. De esta forma generamos acciones preventivas con la población y en especial a trabajadores que no pueden acudir a nuestros nodos, esta acción continuará las siguientes semanas”, afirmó.

Además, el titular de la cartera sanitaria explicó que la campaña se amplía a las instituciones educativas: “Estamos yendo a algunos colegios secundarios de la periferia de la capital, donde hay muchos chicos que por distintos motivos no se han vacunado”.

Sostener los logros

Finalmente, el ministro subrayó que la continuidad de las medidas preventivas y el acompañamiento de la comunidad serán claves para sostener estos resultados y evitar la reaparición del mosquito transmisor.