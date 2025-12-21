Vacunación: incorporan herramienta de la OPS para ampliar cobertura vacuantoria

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán avanzó con una capacitación para socializar la herramienta de microplanificación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una metodología orientada a ordenar acciones sanitarias a escala local con un objetivo central: reducir brechas de vacunación y mejorar la cobertura del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

La actividad fue encabezada por el jefe del Departamento de Inmunizaciones, Miguel Ferre Contreras, quien se reunió con directores de áreas programáticas y operativas de la provincia, además de supervisores de enfermería y de agentes sanitarios.

La microplanificación funciona como una guía de trabajo para organizar intervenciones con base en información concreta.

ntre sus ejes, permite identificar niños que no completaron esquemas, localizar zonas con menor cobertura, detectar faltantes de recursos y ajustar la asignación de vacunas y personal. También apunta a mejorar la capacidad de respuesta ante brotes y a sostener criterios de acceso equitativo.

2025: implementación provincial y vínculo de trabajo con la OPS

Durante el año se trabajó en la implementación de esta herramienta en toda la provincia. En ese marco, Ferre Contreras señaló: “Recientemente tuvimos la visita de la doctora Eva Jané Llopis, representante en Argentina para la OPS que, junto al ministro de Salud, doctor Luis Medina Ruiz, hizo el lanzamiento de la implementación de esta herramienta en toda la provincia, para lo cual se realizó una capacitación dirigida a las máximas autoridades de cada una de las áreas operativas con la idea de que conozcan la herramienta y diseñen los modos en que se implementará en cada uno de los efectores de atención primaria de la salud”.

El responsable del área indicó que el encuentro sirvió para responder consultas sobre la estrategia y, al mismo tiempo, para empezar a definir objetivos hacia 2026 respecto de las coberturas del Calendario Nacional de Inmunizaciones.

En esa línea, expresó: “Tuvimos la oportunidad de mostrar desde el Departamento de Inmunizaciones a cada una de las áreas operativas cuál es la cobertura de vacunación que hay en cada uno de los departamentos de la provincia. Pudimos analizar esos números, ver cuáles son las dificultades o ventajas en cada una de las estrategias que puede implementar cada área operativa, así que fue un encuentro satisfactorio”.

Ferre Contreras agradeció el acompañamiento de las autoridades ministeriales por el impulso de la vacunación como herramienta de prevención y destacó a las autoridades del Hospital Avellaneda por facilitar el espacio para la capacitación.