Vacunación: gripe, dengue y virus respiratorio en un mismo operativo

Este viernes 15 de agosto, de 9 a 14 horas, el Ministerio de Salud Pública de Tucumán llevará adelante una jornada gratuita de vacunación para prevenir la gripe y el dengue, en el AutoVac ubicado en calle Jujuy 1351, en San Miguel de Tucumán.

La actividad está dirigida a grupos específicos para reducir riesgos y complicaciones durante los meses de mayor circulación viral. En el caso de la vacuna antigripal, podrán acceder personal de salud; embarazadas y puérperas (hasta 10 días postparto); niños de 6 a 24 meses; personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo; y mayores de 65 años.

En cuanto a la vacuna contra el dengue, está destinada a personal de salud, educación y seguridad, además de personas empadronadas entre 10 y 49 años.

El titular de la cartera sanitaria, doctor Luis Medina Ruiz, destacó que esta es una oportunidad para quienes no pudieron vacunarse durante la semana.

“Es muy importante que asistan todas aquellas personas que, por razones laborales o de estudio, no pudieron vacunarse antes”, señaló.

También informó que se aplicará la segunda dosis contra el dengue, la antigripal para mayores de 65 años, embarazadas y pacientes con enfermedades de base, así como la vacuna contra el virus sincitial respiratorio para embarazadas entre las 32 y 36 semanas, con el objetivo de proteger a los recién nacidos.

Estas acciones forman parte de la política sanitaria provincial que busca fortalecer la prevención y el acceso equitativo a la salud pública, protegiendo a los sectores más vulnerables y anticipándose a los desafíos epidemiológicos.