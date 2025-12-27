UNT Saludable cerró el año con más de 4.000 prestaciones

Con acciones sostenidas entre febrero y noviembre, el programa UNT Saludable realizó durante 2025 una agenda orientada a prevención, promoción y concientización en salud dentro de la Universidad Nacional de Tucumán. El balance anual resume un esquema que combinó controles médicos, campañas sanitarias, jornadas educativas y articulación con organismos externos para acercar prestaciones básicas a estudiantes, docentes y personal no docente.

Dependiente de la Dirección General Universitaria de Salud, el programa apuntó a reforzar hábitos saludables, detectar factores de riesgo de forma temprana y ampliar el alcance de sus actividades a través del trabajo conjunto con instituciones del sistema público y municipal.

Controles preventivos: Ficha Médica Larga y Corta

Uno de los ejes del año fue la implementación de herramientas de evaluación para estudiantes. Entre el 24 de febrero y el 10 de marzo, se ejecutó la Ficha Médica Larga en la Facultad de Odontología y el ITA de Aguilares, con un total de 2.200 estudiantes evaluados.

Más adelante, desde el 28 de septiembre, se puso en marcha la Ficha Médica Corta en escuelas experimentales, alcanzando a más de 1.800 alumnos. En conjunto, ambas instancias sumaron más de 4.000 evaluaciones en distintos puntos del sistema universitario.

Hubo dos operativos de vacunación en el Rectorado, jornadas de donación de sangre y campañas de cáncer de mama y EPOC.

Vacunación, prevención y acciones con el sistema público

El programa también incorporó dispositivos de atención rápida y campañas específicas. En articulación con el SIPROSA, se realizaron dos campañas de vacunación en el Patio del Rectorado:

13 de junio: más de 400 vacunas aplicadas.

18 de noviembre: más de 450 dosis aplicadas y entrega de 150 repelentes.

Estas jornadas se integraron a otras iniciativas preventivas que buscaron facilitar el acceso a intervenciones simples, pero relevantes, dentro del propio ámbito universitario.

Presencia territorial y actividades educativas

Durante el año, UNT Saludable participó en la Expo UNT (11 y 12 de junio) en el Centro Herrera, con propuestas interactivas vinculadas a alimentación saludable y concientización.

Además, se organizaron jornadas de donación de sangre junto al Banco de Sangre, una campaña de RCP destinada al personal no docente y acciones de concientización en la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Económicas, donde se registró la participación de más de 400 personas.

Estas últimas actividades se desarrollaron en colaboración con la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, con campañas específicas durante el segundo semestre.

Campañas de octubre y noviembre: cáncer de mama y EPOC

En la etapa final del año, el programa sumó dos líneas preventivas centradas en problemáticas de alta incidencia:

Octubre: campaña de prevención de cáncer de mama .

Noviembre: campaña de prevención de EPOC.

Ambas se trabajaron de manera conjunta con el municipio capitalino, reforzando el componente interinstitucional de la estrategia.

Resultados y continuidad

El informe de cierre destacó como puntos centrales la participación creciente de la comunidad universitaria —con un incremento de presencia estudiantil respecto de años anteriores—, el fortalecimiento del trabajo conjunto con otras instituciones y la continuidad de acciones en diversas sedes de la Universidad Nacional de Tucumán.