Salud

Una ambulancia ingresó por primera vez a El Tolar gracias al nuevo camino

Dijo Jalil: “Estamos garantizando derechos donde antes había postergación”

Redacción Vía Catamarca

26 de agosto de 2025,

Una ambulancia ingresó por primera vez a El Tolar gracias al nuevo camino
Raúl Jalil destacó que la obra salda una deuda histórica con los pobladores de la zona.

El gobernador Raúl Jalil destacó la trascendencia de la reciente inauguración del camino a El Tolar, una obra largamente esperada por la comunidad del norte de Belén. La nueva traza permitió que, por primera vez, una ambulancia pudiera ingresar a la localidad para asistir a sus habitantes.

Por primera vez, una ambulancia llegó hasta El Tolar para asistir a sus habitantes. Antes, esos traslados se hacían a pie, entre vecinos. Hoy, gracias al nuevo camino que construimos, eso cambió”, expresó Jalil.

El mandatario provincial subrayó que se trata de una obra que “la comunidad esperaba desde hace décadas” y que finalmente pudo concretarse en esta gestión: “Estamos saldando deudas históricas y garantizando derechos donde antes sólo había postergación”.

La construcción del camino forma parte del plan de integración territorial que el Gobierno de Catamarca impulsa en zonas de alta montaña, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, garantizar derechos y fortalecer la salud y el desarrollo local.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS