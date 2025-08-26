Una ambulancia ingresó por primera vez a El Tolar gracias al nuevo camino

El gobernador Raúl Jalil destacó la trascendencia de la reciente inauguración del camino a El Tolar, una obra largamente esperada por la comunidad del norte de Belén. La nueva traza permitió que, por primera vez, una ambulancia pudiera ingresar a la localidad para asistir a sus habitantes.

“Por primera vez, una ambulancia llegó hasta El Tolar para asistir a sus habitantes. Antes, esos traslados se hacían a pie, entre vecinos. Hoy, gracias al nuevo camino que construimos, eso cambió”, expresó Jalil.

El mandatario provincial subrayó que se trata de una obra que “la comunidad esperaba desde hace décadas” y que finalmente pudo concretarse en esta gestión: “Estamos saldando deudas históricas y garantizando derechos donde antes sólo había postergación”.

La construcción del camino forma parte del plan de integración territorial que el Gobierno de Catamarca impulsa en zonas de alta montaña, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, garantizar derechos y fortalecer la salud y el desarrollo local.