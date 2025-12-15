Un vuelo sanitario, dos historias: operativo de aeroevacuación desde Tucumán a CABA

El Ministerio de Salud Pública, a cargo de Luis Medina Ruiz, llevó adelante este fin de semana un operativo de aeroevacuación sanitaria (MEDEVAC) que permitió el traslado de un niño de 3 años desde el Hospital del Niño Jesús hacia el Hospital Garrahan, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y, en el mismo vuelo, optimizar el traslado de una joven de 24 años trasplantada hepática que debía asistir a un control en el Hospital Argerich.

Un vuelo para dos derivaciones de alta complejidad

El paciente pediátrico presenta diagnóstico de estenosis glótica y subglótica, con dependencia de oxígeno, lo que hizo necesaria su derivación a un centro de mayor complejidad para continuar con estudios especializados y definir el tratamiento a seguir.

Dada su condición de electrodependiente, la licenciada Gladys Martínez, jefa de la división de Servicio Social, articuló acciones con referentes del Programa de Oxigenoterapia para garantizar que el niño cuente con la asistencia necesaria durante su permanencia en CABA, asegurando soporte respiratorio continuo y acompañamiento social.

En el mismo vuelo sanitario se coordinó el traslado de una joven de 24 años, trasplantada hepática, que debía concurrir a un turno de control en el Hospital Argerich. Esta decisión permitió optimizar el uso del avión sanitario, dar respuesta oportuna a ambas necesidades y fortalecer un esquema eficiente de derivaciones dentro del sistema de salud.

Equipo aeroevacuador y acompañamiento en Buenos Aires

Tanto el niño como la joven viajaron acompañados por sus madres, bajo estrictos protocolos de cuidado y seguimiento. El equipo aeroevacuador estuvo integrado por la doctora Patricia Villagra y la enfermera Mariel Casamayor, quienes se encargaron de la atención durante todo el traslado, supervisando parámetros clínicos y la estabilidad hemodinámica de los pacientes.

La coordinación se completó con el Servicio Social de la Casa de Tucumán, que acompañará los casos en Buenos Aires, brindando apoyo logístico y contención a las familias durante el tiempo que permanezcan en la ciudad. En la operación participaron el comandante Efrain Leccese y el copiloto Eduardo Pastor, responsables de la seguridad aérea del operativo.



