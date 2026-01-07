Un tomógrafo de última generación llega al Hospital de Tafí del Valle

En Tafí del Valle, el Hospital suma una herramienta clave para acortar tiempos, evitar traslados y mejorar la respuesta ante urgencias: quedó inaugurada una nueva sala de tomografía con un equipo de última generación, pensado tanto para las familias tafinistas como para la fuerte demanda que llega con la temporada de verano.

Según expresó el gobernador Osvaldo Jaldo durante la inauguración, es “Una inversión de más de $400 millones que tiene un solo objetivo: cuidar mejor la salud de quienes viven acá y de quienes llegan a disfrutar de los Valles”.

La incorporación del tomógrafo permitirá realizar estudios que, hasta ahora, no se podían hacer en la zona. En la práctica, esto significa diagnósticos más precisos y decisiones médicas más rápidas, especialmente en cuadros donde cada minuto cuenta.

El anuncio también pone el foco en una realidad conocida por quienes viven en los Valles: durante el año el hospital sostiene la atención cotidiana, pero en verano el pueblo cambia de ritmo y aumenta la demanda por el movimiento turístico.

En esa línea, el gobernador remarcó: “Acá la salud es pública y depende del Estado. No hay otra opción, y por eso asumimos la responsabilidad de invertir, equipar y fortalecer este hospital, para que nadie tenga que viajar lejos cuando hay una urgencia y para que la atención llegue a tiempo”.

La obra busca reforzar la idea de un destino que crece sin descuidar lo esencial: la capacidad de respuesta ante accidentes y emergencias en un entorno de rutas, cerros y actividades al aire libre.

“Queremos que el turismo siga creciendo, pero con tranquilidad. Las montañas y los paisajes son hermosos, pero lo más importante es saber que, ante cualquier accidente, hay un hospital preparado, con médicos, tecnología y respuestas”, sostuvo Jaldo.

En el cierre, el mandatario provincial agradeció el acompañamiento del vicegobernador Miguel Acevedo, el delegado comunal Francisco Caliva, y los ministros Darío Monteros, Eugenio Agüero Gamboa y Luis Medina Ruiz, además de legisladores, autoridades de seguridad y equipos de trabajo vinculados a la obra.