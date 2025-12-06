Un servicio que salva vidas: la Línea 135 celebró su cuarto aniversario

El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, visitó la sede de la Línea 135, ubicada en el 107, para acompañar su cuarto aniversario.

El servicio funciona las 24 horas, es gratuito, y está atendido por psicólogos especializados en urgencias de salud mental.

Durante la actividad, Medina Ruiz destacó el rol fundamental del dispositivo:

“El 135 brinda apoyo a personas que atraviesan situaciones de gran angustia o sienten que no hay alternativas, encontrando en esta línea un espacio de escucha y contención que ha permitido salvar numerosas vidas”.

“Quiero agradecer el trabajo que viene realizando el equipo: comenzó con siete profesionales y hoy son veintiuno. Cada día y cada hora estamos dispuestos a que cualquier tucumano que necesite ayuda en un momento de urgencia en su salud mental nos llame y reciba asistencia de parte nuestra”.

Un crecimiento acelerado

La directora de Salud Mental, doctora Mónica González, remarcó la evolución constante del servicio. La profesional sostuvo que el crecimiento fue exponencial y destacó el fortalecimiento profesional que permitió brindar respuestas rápidas y efectivas a la población.

La Línea 135 hoy

La coordinadora del dispositivo, licenciada Lucila Ale, recordó que fue creada en diciembre de 2021 en un contexto emocionalmente complejo tras la pandemia.

En esta línea, la especialista explicó que “La Línea 135 está integrada únicamente por psicólogos especializados en intervenciones de emergencia y crisis en salud mental. Atendemos a personas que atraviesan momentos críticos, con ideación suicida, intentos previos, descompensaciones de patologías de base como psicosis o esquizofrenia, y episodios vinculados al consumo problemático. También pueden comunicarse familiares, a quienes ofrecemos contención, orientación y sugerencias, además de psicoeducación para el entorno”.

Profesionales fundadores

La psicóloga Jorgelina Alderete, integrante fundadora, explicó que los primeros años implicaron un desafío por la adaptación al entorno telefónico, pero que hoy cuentan con un equipo consolidado que permite un acompañamiento más sólido.

Por su parte, la psicóloga Josefina Trapani destacó el valor de la escucha como herramienta central: “Para mí es un espacio muy importante porque aloja el sufrimiento de las personas que llaman en situaciones de crisis. En este último tiempo hemos visto un aumento de los llamados realizados directamente por quienes atraviesan la dificultad, y no tanto por familiares".

“Por eso es fundamental animar a la comunidad a llamar y saber que siempre habrá alguien disponible para escuchar y acompañar”.

La licenciada Carla Raffo, también fundadora, analizó la dinámica cotidiana: cada guardia presenta demandas y niveles de complejidad distintos, por lo que la prioridad es contener, evaluar riesgos y actuar articuladamente con cada familia.

Participaron del encuentro el secretario médico ejecutivo Daniel Amado, el subsecretario de Salud Marcelo Montoya, la doctora Patricia Villagra, representantes de la Dirección de Salud Mental y Adicciones, integrantes del Hospital Virtual, el director del 107 Francisco Barreiro, psicólogos del servicio y las primeras integrantes reconocidas de la línea.