Un puente aéreo para la continuidad asistencial

Un nuevo operativo de traslado sanitario aéreo permitió el regreso a Tucumán de un paciente de 39 años, oriundo de El Manantial, que permanecía internado en Catamarca en estado crítico. El procedimiento buscó garantizar atención oportuna y sostener la continuidad del tratamiento dentro del sistema público provincial, con derivación a un centro de alta complejidad.

Del Hospital San Juan Bautista al Padilla, con cama gestionada de inmediato

Tras completar retornos previos, la aeronave sanitaria se dirigió a Catamarca para concretar el traslado del paciente, internado en el Hospital Interzonal San Juan Bautista con diagnóstico de shock séptico de segundo grado, pancreatitis aguda e insuficiencia renal aguda.

Por la gravedad del cuadro, se gestionó en forma inmediata una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos 2 del Hospital Ángel C. Padilla, referencia provincial para patologías de alta complejidad.

La coordinación estuvo a cargo de la División de Servicio Social del Siprosa, encabezada por la licenciada Gladis Martínez. Según se indicó, el hospital catamarqueño realizó el traslado terrestre en ambulancia hasta el aeropuerto.

Ya en Tucumán, la recepción y derivación quedaron bajo la responsabilidad de la Dirección de Emergencias 107, con el objetivo de sostener un circuito asistencial ordenado y eficiente.

El paciente viajó junto a su hermano, garantizando el acompañamiento familiar durante el operativo.

La doctora Patricia Villagra detalló que el paciente cursó varios días de internación en terapia intensiva por una pancreatitis aguda grave y que, al cumplir criterios de estabilidad para el traslado, se avanzó con el operativo aéreo.

Durante el vuelo se mantuvo estable, con requerimiento de oxígeno por cánula nasal, controles permanentes y parámetros vitales adecuados. Esto permitió el ingreso seguro a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Ángel C. Padilla, donde continúa su tratamiento.