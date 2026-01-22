Un infarto atendido en minutos gracias a la guardia y el Hospital Virtual

Un paciente de 67 años ingresó al hospital doctor Gómez Llueca de Simoca con dolor de pecho de reciente evolución y, en cuestión de minutos, se activó un protocolo que resultó determinante.

Tras el ingreso, el médico de guardia realizó un electrocardiograma y, ante la sospecha de infarto agudo de miocardio, se estableció comunicación con el cardiólogo de guardia del Hospital Virtual, Manuel Cata, quien confirmó el diagnóstico de infarto de cara inferior y habilitó el inicio del tratamiento.

Trombólisis en el lugar y evolución favorable

El protocolo de trombólisis se aplicó en el mismo hospital, con administración de estreptoquinasa. Según lo informado, el procedimiento finalizó con éxito y se observó desaparición del dolor y normalización del segmento ST en el electrocardiograma, signos compatibles con reperfusión positiva clínica y eléctrica.

Con el cuadro estabilizado, el paciente fue trasladado en ambulancia asistida a un sanatorio privado para continuar su internación y tratamiento, de acuerdo con su cobertura social.

El dispositivo asistencial estuvo a cargo de las doctoras Julieta Raquel Lisiak y María Noel Gettas, con colaboración del doctor Hernán Romano. En enfermería participaron la licenciada Carolina Amaya, Ramona Pérez y Evelin Gramajo, con colaboración de Cintia Fiad. La coordinación cardiológica remota fue realizada por el doctor Manuel Cata.

El ministro Luis Medina Ruiz destacó: “la red cardiovascular provincial y el Hospital Virtual permiten que hospitales del interior cuenten con soporte especializado en tiempo real, garantizando tratamientos de alta complejidad sin demoras, lo que se traduce en vidas salvadas”.