“Un hospital vestido de fiesta”: así se celebró el Día del Niño

El Hospital del Niño Jesús vivió una jornada cargada de emoción y esperanza en el marco del Día del Niño, con la visita del ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, y la directora del efector, Inés Gramajo, quienes acompañaron a los pequeños pacientes y a sus familias en una celebración preparada especialmente por el personal del hospital.

Durante el recorrido, el titular de la cartera sanitaria deseó un “Feliz Día del Niño" y destacó que “Hoy estamos en este hospital, como en cada uno de nuestros efectores de la provincia, recorriendo, dejando regalos a los niños que están internados y constatando personalmente la excelente atención que reciben gracias a este Estado presente“.

“El gobernador Osvaldo Jaldo nos pide siempre estar cerca de la comunidad y eso hacemos, acompañando a las familias. Quiero aprovechar para agradecer a todo nuestro personal: médicos, enfermeras, técnicos y bioquímicos, quienes cada día entregan lo mejor de sí para el cuidado de los pequeños”, subrayó Medina Ruiz.

La directora del efector, doctora Inés Gramajo, resaltó el esfuerzo del equipo: “Hoy es un día muy importante, donde el hospital se viste de fiesta. Todo el equipo se ha preparado para decorar las salas y entregar regalos, buscando que los niños que deben permanecer internados pasen este día de la mejor manera posible. Ver sus sonrisas y el agradecimiento de los padres nos llena el alma. Contamos siempre con el acompañamiento del ministro y del gobierno de Tucumán, que tiene como prioridad la salud pública”.



