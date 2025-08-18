Salud

“Un hospital vestido de fiesta”: así se celebró el Día del Niño

Los pacientes de Niño Jesús disfrutaron de regalos y sorpresas, junto a sus familias y al personal médico.

Sol Alvarez Natale

18 de agosto de 2025,

“Un hospital vestido de fiesta”: así se celebró el Día del Niño
El hospital vivió un día especial gracias al esfuerzo de su equipo y el acompañamiento del Ministerio de Salud.

El Hospital del Niño Jesús vivió una jornada cargada de emoción y esperanza en el marco del Día del Niño, con la visita del ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, y la directora del efector, Inés Gramajo, quienes acompañaron a los pequeños pacientes y a sus familias en una celebración preparada especialmente por el personal del hospital.

Durante el recorrido, el titular de la cartera sanitaria deseó un “Feliz Día del Niño" y destacó que “Hoy estamos en este hospital, como en cada uno de nuestros efectores de la provincia, recorriendo, dejando regalos a los niños que están internados y constatando personalmente la excelente atención que reciben gracias a este Estado presente“.

“El gobernador Osvaldo Jaldo nos pide siempre estar cerca de la comunidad y eso hacemos, acompañando a las familias. Quiero aprovechar para agradecer a todo nuestro personal: médicos, enfermeras, técnicos y bioquímicos, quienes cada día entregan lo mejor de sí para el cuidado de los pequeños”, subrayó Medina Ruiz.

La directora del efector, doctora Inés Gramajo, resaltó el esfuerzo del equipo: “Hoy es un día muy importante, donde el hospital se viste de fiesta. Todo el equipo se ha preparado para decorar las salas y entregar regalos, buscando que los niños que deben permanecer internados pasen este día de la mejor manera posible. Ver sus sonrisas y el agradecimiento de los padres nos llena el alma. Contamos siempre con el acompañamiento del ministro y del gobierno de Tucumán, que tiene como prioridad la salud pública”.


Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS