Un CAPS renovado para los vecinos de Banda de Varela

El Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Banda de Varela quedó reinaugurado este lunes tras un proceso de remodelación integral. El acto estuvo encabezado por el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el intendente Gustavo Saadi, la ministra de Salud Johana Carrizo, la senadora nacional Lucía Corpacci, el ministro de Gobierno Fernando Monguillot y legisladores provinciales.

La obra incluyó la renovación completa de la instalación eléctrica, reparación de paredes y cielorrasos, nuevos revestimientos, cambio de mesadas y bachas, construcción de un baño, galería de ingreso y espacio de resguardo para ambulancias. Además, se sumaron rampas de acceso, veredas exteriores, rejas y muros medianeros.

Un centro clave para la comunidad

El CAPS no solo brinda atención médica sino que también funciona como espacio de contención para la comunidad. La remodelación apunta a fortalecer ese rol.

La vecina Yolanda Gómez de Vargas expresó: “Hoy es un día histórico para nuestra localidad de Banda de Varela con la reinauguración de este centro tan querido y tan necesario para toda nuestra comunidad”. También agradeció al gobernador y a la ministra Carrizo, a quien reconoció por haber respondido con rapidez a un pedido de los vecinos: “Se presentó a los 15 días de haber asumido su cargo, con la humildad y la sencillez que la caracteriza”.

Voces de respaldo

La diputada provincial Claudia Palladino destacó la política provincial en infraestructura social: “El Gobierno que tenemos sigue apostando a los centros de salud, a los caminos, a los puentes, porque entendemos que eso da comunicación, da derechos, brinda atención y realmente como comunidad nos sigue fortaleciendo”.

Por su parte, la ministra Johana Carrizo señaló que la remodelación “no solamente es mejora en infraestructura, sino que marca muchas instancias de aquí al futuro. Marca y determina mejoras en el sistema de atención y calidad para todos ustedes como comunidad”.

La funcionaria también resaltó la decisión política de sostener la obra pública en un contexto nacional adverso: “En este contexto económico nacional es muy difícil hacer obras, pero nuestra provincia, con la buena administración que lleva el Gobernador, puede ejecutar obras como el Camino de El Tolar, que en lo personal todo el sistema de salud se lo agradece porque se acabaron las idas y vueltas a lomo de burro y caballo”.