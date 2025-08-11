Tucumán será sede de una jornada de Flebología y Linfología con especialistas internacionales

El próximo 14 de agosto, el anfiteatro doctor Guillermo Amenábar del Hospital Centro de Salud será escenario de una importante Jornada de Flebología y Linfología, que reunirá a profesionales de relevancia nacional e internacional.

El evento, que comenzará a las 9 de la mañana, está dirigido a médicos, fisiatras, kinesiólogos y estudiantes de medicina, y tendrá entrada libre y gratuita.

El doctor Pablo Jorrat, jefe de cirugía y exjefe de la unidad de Flebología del hospital, destacó que las jornadas “buscan estimular el desarrollo y la presentación de los trabajos científicos”. El especialista detalló que el equipo de Flebología del hospital es el principal organizador y está conformado por el doctor Ricardo Páez, la doctora Adriana Bertini, el doctor Martín Delgadillo y la doctora Claudia Puig.

Tres reconocidos especialistas abordarán temas de gran relevancia en sus campos. El primero será el doctor José Luis Ciucci, profesor titular de Anatomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires y considerado uno de los linfólogos más importantes del mundo, quien expondrá sobre su propia técnica de drenaje linfático y atención del paciente con linfedema.

Luego, el doctor Rubén Vellettaz, de Mar del Plata, brindará una charla sobre los requisitos para publicar un trabajo científico en una revista internacional. Finalmente, el doctor Marcelo Morales, de Córdoba, hablará sobre ecoescleroterapia y prevención de la trombosis con nuevos anticoagulantes orales, un método que, según Jorrat, “se está realiza mucho en todo el mundo”.

“El evento es abierto a la comunidad médica y no requiere inscripción previa, de asistencia libre y gratuita. Esta jornada se presenta como una valiosa oportunidad para que los profesionales de la salud tucumanos se actualicen y tomen contacto con referentes de sus respectivas áreas”, concluyó Jorrat.