Tucumán será sede de las primeras jornadas sobre heridas crónicas del NOA

El Ministerio de Salud Pública, bajo la conducción del doctor Luis Medina Ruiz y con el acompañamiento del gobernador Osvaldo Jaldo, anunció la realización de las primeras Jornadas de Cicatrización de Heridas Crónicas del NOA, que se desarrollarán los días 29 y 30 de agosto en el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas.

La iniciativa busca fortalecer la formación y actualización de los equipos de salud, con la participación de profesionales de distintos puntos del país y del extranjero.

El ministro Medina Ruiz mantuvo una reunión con la médica infectóloga Daniela Musa, especialista en cicatrización y jefa del Servicio de Heridas Crónicas del Hospital de Lomas de Tafí, y con la médica dermatóloga Silvana López, especialista en pie diabético y heridas crónicas, para ultimar detalles del encuentro académico.

La doctora Musa explicó: “Las jornadas serán interdisciplinarias y contarán con disertantes internacionales, nacionales y provinciales. Habrá talleres prácticos sobre pie diabético, limpieza terapéutica de heridas, uso de compresión en úlceras venosas, cuidado local de heridas y terapias avanzadas. Están invitados médicos de todas las especialidades, enfermeros, kinesiólogos, podólogos, nutricionistas y todo el equipo de salud interesado en mejorar la calidad de atención de los pacientes”.

Por su parte, la doctora López remarcó: “Es un orgullo que nuestra provincia pueda concretar estas jornadas multidisciplinarias que superaron ampliamente las expectativas de participación. En el Hospital de Lomas de Tafí venimos trabajando intensamente en la atención de pacientes con heridas complejas, con equipos conformados por especialistas, podólogos y enfermeros capacitados”.

El encuentro contará con invitados de Uruguay, Chile y referentes nacionales, quienes compartirán experiencias y técnicas avanzadas en el tratamiento de heridas crónicas.

De esta manera, la cartera sanitaria reafirma su compromiso con la capacitación permanente de los equipos de salud y con la incorporación de nuevas herramientas terapéuticas que impacten en la calidad de vida de los pacientes de Tucumán y de toda la región.