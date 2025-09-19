Tucumán se consolida como referente en donación y trasplantes

Tucumán alcanzó un hito histórico en salud pública al convertirse en la provincia con la mayor tasa de donación de órganos en el país. Con 25.7 donantes por millón de habitantes, supera ampliamente la media nacional y consolida al Hospital Padilla como centro de referencia en procuración y trasplante.

El logro fue celebrado por el ministro de Salud, doctor Luis Medina Ruiz, junto al equipo del hospital: “Estamos en el Hospital Padilla, felicitando a nuestro personal de salud, ya que este posicionamiento habla de un trabajo en equipo de este efector, que logra a diario conseguir que una persona, que ya no tiene la posibilidad de seguir viviendo, con el acto altruista de la donación de órganos, otra persona pueda salvar su vida, sin importar en qué parte del país resida”, expresó.

El ministro resaltó además el impacto concreto de este avance: “Detrás de las cifras se encuentran las historias de 124 argentinos que recibieron un trasplante gracias a la generosidad de los donantes tucumanos“.

“Este resultado es posible gracias al compromiso del recurso humano, el apoyo institucional del Hospital Padilla y una política provincial sostenida en el tiempo que prioriza la salud pública y la donación de órganos como lo hace nuestro gobernador, contador Osvaldo Jaldo”.

En lo que va del año, el Hospital Padilla ya concretó 16 trasplantes de riñón y córnea, con tasas de sobrevida superiores a la media nacional: “Estamos felices de tener en nuestro hospital al doctor Santiago Villavicencio, quien fue reconocido en el Senado de la Nación hace dos días, y por supuesto nos posiciona a Tucumán no solamente en cantidad de pacientes atendidos, sino por la calidad de la atención”, agregó Medina Ruiz.

Por su parte, el jefe del Departamento de Procuración y Trasplante, Santiago Villavicencio, destacó que “Este éxito es el resultado de una combinación de factores como el compromiso del recurso humano del hospital, el apoyo de nuestro ministro, el doctor Luis Medina Ruiz, y el apoyo del gobierno en la persona del gobernador Osvaldo Jaldo, quienes priorizan donación y el trasplante como ejes de nuestra salud pública”.

El especialista remarcó también la magnitud del proceso: “Uno ve una cara visible o un proceso como número, pero detrás hay un montón de gente. Los operativos pueden durar muchas horas y requieren la colaboración de diversas áreas del hospital para garantizar que todo el proceso se complete con éxito”.

El reconocimiento a nivel nacional, incluso en el Senado de la Nación, confirma que Tucumán no solo lidera en cifras, sino que se consolida como referente en calidad de atención y compromiso solidario. Para Villavicencio, este resultado es más que una estadística: “Este liderazgo no es solo un motivo de orgullo, sino también una muestra de cómo la solidaridad y el trabajo conjunto pueden cambiar y salvar vidas”.