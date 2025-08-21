Tucumán, pionera en medicina estética hospitalaria

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán anunció su incorporación a la 6° cohorte de la Diplomatura de Posgrado en Clínica y Terapéutica Estética e Inmunoestética No Quirúrgica, dependiente de la Facultad de Medicina de la UNT en colaboración con el Instituto Centro Médico de Inmunología e Inmuno-Estética Fisiomolecular, bajo la dirección del doctor Alfredo Miroli. La diplomatura tiene una duración de dos años, consta de 500 horas cátedra y aborda tanto la prevención del envejecimiento prematuro o acelerado como los inesteticismos que afectan la autoestima y la salud mental.

Una apuesta al acceso hospitalario

El responsable de la cartera sanitaria, doctor Luis Medina Ruiz, subrayó que el objetivo central es acercar estos avances a la comunidad hospitalaria: “Los que tenemos la medicina en el corazón, siempre pensamos que el acceso a la prevención y a los avances en la ciencia de la actualidad, tiene que estar disponibles para todos y cuánto más para el paciente hospitalario que está con una enfermedad oncológica, una infecciosa severa, una insuficiencia renal o cualquier patología que ataque al organismo de tal manera que el envejecimiento se acelere deteriorando aspectos también estéticos, que afectan no solo la salud física, sino la mental”, sostuvo.

El funcionario también agradeció al doctor Alfredo Miroli y al decano de la Facultad de Medicina, doctor Mateo Martínez, por abrir la diplomatura al sistema público: “Esta es una diplomatura universitaria de alto nivel, cinco profesionales han sido seleccionados por su calidad profesional y humana y seguramente en poco tiempo tendremos, a disposición de los pacientes hospitalarios, este adelanto que es el punto de partida para la implementación de una mirada diferente en materia de prevención, de la asistencia del paciente que está cursando una enfermedad y de la rehabilitación para la recuperación de la salud y el aspecto perdido”.

Una formación con visión de futuro

Por su parte, el doctor Miroli explicó que se trata del sexto grupo de médicos que cursa esta instancia formativa, con evaluaciones parciales, defensas y examen final. Según puntualizó: “Esta diplomatura aborda cómo prevenir el envejecimiento prematuro, cómo corregir el envejecimiento acelerado con los últimos avances de la ciencia, cómo revertir el envejecimiento ocurrido en algunos órganos, cómo estudiarlo, pero además cómo corregir los inesteticismos”.

El especialista advirtió que el envejecimiento acelerado es frecuente en pacientes con cardiopatías crónicas, quimioterapia, tratamientos con anticuerpos monoclonales, internaciones prolongadas en terapia intensiva o fallas inmunes severas: “Cuando un paciente tiene una cardiopatía crónica, recibe una serie de tratamientos y de restricciones alimentarias, que aceleran el ritmo de envejecimiento y le generan muchas fallas estéticas”.

“Cuando se ha pasado por una quimioterapia, por terapia con anticuerpos monoclonales, una internación larga en terapia intensiva o en unidad coronaria, cuando ya se tiene varios stent, o se presenta una falla inmune importante, el envejecimiento se genera de forma aceleradísima y lleno de inesteticismos, pero esto es algo que se puede prevenir y corregir, para eso es esta diplomatura”.

En esta cohorte, el Ministerio de Salud introdujo la novedad de que la diplomatura tenga aplicación directa en el ámbito hospitalario, con cinco becarios seleccionados (cuatro financiados por el ministerio y uno por la universidad y el instituto). La meta es que en dos años conformen un equipo pionero en el país y en América.

“Queremos agradecer y destacar esa visión del ministro y esperamos cumplir con su expectativa para devolverle dentro de dos años cinco titanes altamente capacitados científicamente”.

“No hay a nivel hospitalario un servicio así en toda América, el primero va a ser el del Ministerio de Salud de Tucumán, y esto hay que resaltarlo, porque anhelamos que sea un servicio en el que luego, cuando ya tengamos los egresados, vengan médicos de distintas partes del país a aprender y capacitarse”, concluyó Miroli.