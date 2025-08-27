Tucumán: más de 70 días sin casos de dengue

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, informó en la última reunión de la Sala de Situación que la provincia acumula más de 70 días sin casos de dengue, un dato alentador que marca una diferencia con otras jurisdicciones de la región, donde la enfermedad continúa registrándose.

El funcionario destacó que la ausencia de casos refleja el impacto de las políticas sanitarias que impulsa el gobernador Osvaldo Jaldo, aunque advirtió sobre la necesidad de mantener las medidas preventivas: “Es una muy buena noticia para Tucumán, aunque no debemos bajar la guardia. Con la llegada de temperaturas más cálidas debemos seguir cuidándonos, eliminando cacharros que acumulen agua en los hogares y consultando precozmente si presentamos fiebre, especialmente después de un viaje”.

Actividades por el Día Internacional contra el Dengue

En el marco del Día Internacional contra el Dengue, la cartera sanitaria desplegará actividades de concientización en diferentes puntos de la provincia para reforzar el compromiso ciudadano en la lucha contra el mosquito Aedes aegypti.

Otros indicadores epidemiológicos

Durante la presentación se brindaron actualizaciones sobre la situación de otras enfermedades:

Bronquiolitis: en descenso, con alrededor de 200 casos semanales, lo que implica menor riesgo en los menores de dos años. Se recordó la importancia de la vacunación en embarazadas entre las 32 y 36 semanas para proteger a los recién nacidos.

Influenza: los casos se mantienen dentro de lo esperado para la temporada, con tendencia a la baja. Se recomienda la vacunación antigripal para quienes aún no se hayan inmunizado.

COVID-19: los contagios son muy bajos y con escasa proporción de positivos, reflejo del trabajo sostenido de prevención.

Vigilancia regional

Se informó además que, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), más de 12.000 casos de fiebre de Oropouche se notificaron en 11 países de la región, principalmente en Brasil. Argentina no registra casos hasta la fecha.

Compromiso sostenido

El ministro Medina Ruiz remarcó que la salud pública provincial seguirá trabajando con firmeza en la vigilancia epidemiológica y la promoción de hábitos saludables, en cumplimiento de la decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo de garantizar acceso a la salud para todos los tucumanos.