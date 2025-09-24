Tucumán lidera la innovación en salud digital en la región

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán, conducido por el doctor Luis Medina Ruiz con el apoyo del gobernador Osvaldo Jaldo, fue protagonista en un encuentro internacional organizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El evento reunió a especialistas de toda Latinoamérica para intercambiar experiencias innovadoras en el abordaje de enfermedades crónicas no transmisibles, con eje en vigilancia, monitoreo y salud digital.

Un modelo pionero en telemedicina

El doctor Eduardo Llempen, subdirector del Hospital Virtual y coordinador del Programa de Emergencias Cardiovasculares, presentó la experiencia tucumana en el manejo de urgencias cardíacas a través de telemedicina.

“Fue un reconocimiento muy importante que entre 12 trabajos presentados se hayan elegido 4, y que dentro de ellos estuviera nuestra propuesta”, expresó.

El especialista destacó que el modelo garantiza equidad en el acceso: “Con el uso de la telemedicina, un cardiólogo coordinador puede guiar la asistencia desde cualquier punto de la provincia. Mostramos resultados concretos, como que el 70 por ciento de las consultas pudo ser contenida en el lugar, sin necesidad de derivar al paciente a un centro de referencia. Eso garantiza igualdad de atención para todos, independientemente de la cobertura que tengan”.

Cómo funciona el sistema

La estrategia comenzó en 2019 enfocada en infarto agudo de miocardio y hoy se amplió a todo tipo de emergencias cardiovasculares. A través de once nodos distribuidos en la provincia, médicos de guardia trabajan conectados en red y asistidos en tiempo real por un cardiólogo de base. Cada centro cuenta con insumos, desfibriladores y monitores, lo que permite realizar procedimientos como la trombólisis sin necesidad de trasladar al paciente.

“Este trabajo en equipo salva muchas vidas y es una práctica que puede replicarse en Latinoamérica”.

Uno de los aspectos más valorados por la OPS fue la capacidad del sistema tucumano para integrar a todos los sectores, públicos y privados.

“Gracias al rol del cardiólogo coordinador, que consulta los padrones electrónicos y verifica la cobertura, aseguramos la misma celeridad en la atención hospitalaria, sin importar si la persona tiene obra social o no”, explicó Llempen.

El especialista subrayó además la importancia del respaldo institucional: “Sin el apoyo del Ministerio de Salud, con la creación de un programa formal y la provisión de recursos, sería muy difícil mantener semejante coordinación. Esto es lo que hace sostenible un modelo tan complejo y que otras provincias ya están empezando a imitar”.

Reconocimiento al trabajo tucumano

En la oportunidad, el titular de la cartera sanitaria celebró la exposición del equipo provincial y el reconocimiento de la OPS: “Es un orgullo que la OPS reconozca el trabajo de Tucumán y que la provincia se muestre como referente en salud digital. Esta estrategia es un ejemplo de cómo la tecnología, sumada al compromiso profesional y político, salva vidas y garantiza igualdad de acceso a todos los tucumanos”.