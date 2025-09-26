Traslados sanitarios: un puente entre Tucumán y los centros de alta complejidad

El sistema de traslados sanitarios aéreos de Tucumán volvió a ser clave para brindar acceso a la atención de alta complejidad. Una aeronave provincial transportó a una joven de 13 años a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en el regreso, trajo de vuelta a un hombre de 58 años que había completado estudios pretrasplante hepático en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.

Operativo sanitario coordinado

La paciente adolescente, con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico (LES), pancitopenia y sospecha de aplasia medular, fue derivada por la falta de respuesta a los tratamientos locales. El vuelo contó con la asistencia de la doctora Patricia Villagra, médica aeroevacuadora, quien informó que “la menor llegó estable, con parámetros normales de acuerdo con su edad y diagnóstico”.

La niña viajó acompañada por su madre y recibió asistencia constante de la licenciada en Enfermería Melissa Madrid.

En el regreso, la aeronave trajo a un paciente de 58 años, derivado con anterioridad al Hospital El Cruce, donde fue evaluado para un trasplante hepático. “El paciente presentó estabilidad durante el vuelo”, confirmó la médica interviniente. Viajó acompañado por su esposa y, al arribar a Tucumán, el equipo del 107 coordinó su traslado a su domicilio en El Cadillal.

Trabajo articulado y compromiso provincial

El operativo se desarrolló con la tripulación al mando de José Luis Bustos y el copiloto Horacio Pasto, en articulación con el equipo sanitario provincial.

Estas acciones forman parte de las políticas públicas impulsadas por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, orientadas a garantizar que los pacientes tucumanos reciban atención oportuna en centros de mayor complejidad.