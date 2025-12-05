Tras ocho días de internación, la adolescente agredida en su escuela recibió el alta

La adolescente agredida en su escuela regresó hoy a su hogar después de ocho días de atención clínica, quirúrgica y psicológica. El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruíz, junto a integrantes de su gabinete, se hizo presente en el Hospital del Niño Jesús para acompañar a la familia y reconocer el trabajo del equipo de salud que intervino en su recuperación.

“Un milagro en la provincia”: la valoración del ministro

Visiblemente satisfecho por el desenlace favorable, Medina Ruíz expresó: “Hoy tenemos una buena noticia para la comunidad tucumana y, especialmente, para una familia: una paciente finalmente recibe el alta después de todos los cuidados. Candela se va a su casa luego de varios días internada; llegó con una herida de arma blanca en el tórax y hoy se va fuerte, valiente, sana y caminando con su mamá. Esto es posible gracias a un sistema de salud con una guardia capacitada y empática que la recibió y asistió, y a una terapia intermedia con excelente calidad de atención“.

“Durante su recuperación requirió un tubo en el tórax, pero tras muchos días hoy vuelve a su hogar fuerte de cuerpo y también psicológicamente, porque recibió acompañamiento junto a su familia. El gobernador Osvaldo Jaldo estuvo todos los días pendiente de su evolución, solicitando informes y alegrándose al saber que hoy volvía a casa. Además, recibirá asistencia escolar en su domicilio para continuar con su educación. Debemos resaltar la calidad de atención del hospital de niños y de todo el sistema de salud, algo que nos llena de orgullo. Por eso, esta es una excelente noticia: otro milagro en la provincia”.

El ministro subrayó que Candela continuará con turnos programados para seguimiento psicológico y destacó la decisión de la ministra de Educación de disponer asistencia escolar domiciliaria para facilitar su reincorporación académica tras la agresión.

Acompañamiento integral: atención física, emocional y pedagógica

La directora del hospital, doctora Inés Gramajo, ofreció detalles sobre la intervención del equipo médico y psicológico: “Es digno de ver cómo la atención inmediata y la contención abarcan no solo lo físico, sino también lo emocional. La nena y su mamá están sumamente agradecidas del hospital, del ministro y del gobernador, que estuvo pendiente de toda la internación. Tener el apoyo del ministro y del gobernador y reafirmar que Tucumán prioriza la salud pública es muy importante. Hoy Candela se va de alta contenta, totalmente recuperada, con turnos programados para continuar su seguimiento psicológico. Ella está hermosa, de buen ánimo y completamente recuperada”.

La voz de la familia: gratitud y alivio tras días de angustia

La madre de la adolescente, Cintia, relató que la calidez humana del personal fue clave para superar los días de internación. Agradeció a médicos, enfermeros, directivos, al ministro y al gobernador por el acompañamiento permanente y afirmó que se retiran “tranquilas y contentas”, centradas ahora en la recuperación emocional y la vuelta a la vida cotidiana.

Candela: “Me sentí acompañada y protegida”

La joven también compartió su testimonio sobre el proceso vivido: “Estuve muy bien cuidada en el hospital; todas las chicas estuvieron atentas a mí y mi mamá, mi abuela y mi tía me vinieron a visitar. Me sentí acompañada y protegida durante toda mi internación, y pude hablar con algunos profesionales y con la psicóloga, lo que me ayudó a sentirme más fuerte. Al volver a casa, tengo ganas de descansar, ver televisión y disfrutar del tiempo con mi familia. Pasé a tercero y en los recreos salgo a caminar y hablar con mis compañeros. Para el año que comienza, deseo reunirme con todos mis compañeros y seguir compartiendo momentos felices con mi familia y amigos. Quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que me cuidaron; les digo gracias”.

Un alta que movilizó al sistema de salud

Acompañaron el encuentro los subsecretarios de Salud, doctor Marcelo Montoya y doctora Cristina Majul; la directora del Hospital de Niños, doctora Inés Gramajo; la subdirectora, doctora Mónica Cepeda; y profesionales médicos y de enfermería que siguieron la evolución de la paciente día a día.