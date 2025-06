Trancas fortalece su sistema de salud con obras y atención humanizada

En una visita al Hospital de Trancas, el ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, destacó el trabajo que se realiza a diario en el efector, donde el compromiso del personal y el avance de obras en infraestructura consolidan un servicio de salud cada vez más cercano y eficiente para toda la comunidad.

Durante el recorrido, el funcionario fue recibido por el director del hospital, doctor Daniel Zappella, con quien visitó sectores clave como la guardia, la sala de internación, el área de rayos y una nueva obra que se encuentra en pleno desarrollo.

“Pudimos observar un equipo humano trabajando con empatía, responsabilidad y mucha vocación. Las instalaciones están limpias, ordenadas, con sanitarios funcionando y pacientes que se sienten acompañados. Esto habla del compromiso que hay en este hospital”, expresó Medina Ruiz tras la recorrida.

El ministro remarcó que “la misión del Gobierno de Tucumán, bajo la conducción del gobernador Osvaldo Jaldo, es garantizar una salud pública eficiente y de calidad en cada rincón de la provincia. La presencia del Estado en el interior es fundamental, y aquí vemos un ejemplo concreto de cómo se está cumpliendo ese objetivo”.

Por su parte, el doctor Zappella destacó el valor institucional de la visita: “Fue una gran oportunidad para mostrarle al ministro cómo funciona el hospital y compartir con él la experiencia de nuestros pacientes. Pudimos conversar con una mujer que sufrió una lesión en el tobillo y otra paciente internada que agradeció profundamente la atención del personal de guardia. Estamos en constante crecimiento, con una obra próxima a inaugurarse que mejorará aún más la prestación de servicios”.

Uno de los testimonios más emotivos de la jornada fue el de Norma Rizo Patrón, una paciente de 59 años en tratamiento por cáncer de mama, quien agradeció la calidad de la atención recibida: “Estoy muy agradecida, me están hidratando porque estoy algo deshidratada, pero me siento muy bien atendida. Desde que formé mi familia en Trancas siempre fui asistida con calidad y humanidad. Incluso cuando mis hijos eran chicos, las agentes sanitarias iban casa por casa a vacunarlos. Eso no se olvida”, relató con emoción.