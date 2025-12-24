Telepsicología y línea 135: acompañamiento en salud mental durante Navidad y Año Nuevo

Con la llegada de las celebraciones de fin de año, el sistema público de salud en Tucumán mantendrá la atención en salud mental con normalidad y sumará refuerzos para responder ante situaciones de urgencia.

Así lo informó la doctora Mónica González, médica psiquiatra y directora general de Salud Mental y Adicción del PRIS, al detallar el esquema previsto para este período.

Guardias y cobertura

De acuerdo con lo informado, las guardias de los hospitales Obarrio y del Carmen funcionarán las 24 horas, al igual que la guardia del Hospital Avellaneda, que también brinda atención en salud mental. Además, distintos efectores —entre ellos el Hospital de Niños, Centro de Salud, Avellaneda y hospitales del interior— sostendrán servicios de psicología con atención de 12 horas y guardias activas.

Dos líneas de atención telefónica según el tipo de consulta

En paralelo, se mantendrán habilitadas líneas telefónicas para la orientación y contención, diferenciadas por nivel de gravedad:

Telepsicología : canal para consultas espontáneas que no constituyan urgencia . La línea informada es 0800-122-1555 .

Línea 135: destinada a situaciones críticas de salud mental, con atención las 24 horas, todos los días del año, y con refuerzo especial durante las fiestas.

El sistema mantendrá atención presencial y telefónica, con derivación por el 107 ante urgencias que requieran evaluación hospitalaria.

Motivos de consulta más frecuentes

Según explicó González, en esta época suelen aumentar los llamados vinculados a “sentimientos de desesperanza”, “angustia profunda”, “falta de motivación” o “ausencia de redes de contención emocional”.

En ese marco, remarcó: “Muchas personas atraviesan situaciones traumáticas o se sienten desbordadas, y encontrar un espacio donde ser escuchadas puede ser el primer paso para iniciar un tratamiento”.

Cuando la situación supera la contención telefónica, se coordina el traslado con el servicio de emergencias 107 hacia un hospital para evaluación presencial, medicación y, si corresponde, internación. González lo explicó así: “El objetivo es estabilizar al paciente y generar un vínculo terapéutico que permita sostener el tratamiento”.

La directora también mencionó consultas asociadas al consumo de sustancias y cuadros agudos, como excitación psicomotriz, episodios de ira o síntomas psicóticos (alucinaciones auditivas o visuales), que requieren abordaje especializado, contención y tratamiento psicofarmacológico.

En ese punto, advirtió: “Estos pacientes necesitan una atención especializada, contención y tratamiento psicofarmacológico. Es fundamental no contradecirlos, sino acompañarlos y brindarles el cuidado que necesitan”.