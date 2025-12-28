Telepsicología refuerza guardias en fiestas y atiende las 24 horas

Con las celebraciones de fin de año como un período especialmente sensible, el servicio de Telepsicología del sistema público provincial sostiene su funcionamiento las 24 horas y refuerza personal para responder a un aumento de consultas.

Así lo explicó en diálogo con Tucumán con Todo (América Tucumán) el coordinador provincial del dispositivo, licenciado Nicolás Martín Gómez, al detallar cómo trabajan desde el área de salud mental del Ministerio de Salud y qué señales conviene tener en cuenta para consultar a tiempo.

“Las guardias de salud mental trabajamos todos del año, y en épocas festivas hay un aumento de personal inclusive en salud mental”, señaló, y puso el foco en un punto que considera decisivo: más consultas no siempre significa más problemas. “Si bien aumenta los casos en salud mental, pero eso significa que toda la población tiene más conciencia de lo que es la salud mental y a la vez también tiene menos miedo en cuanto a pedir ayuda”, remarcó.

Una puerta de entrada, sin turno y con psicólogos en línea

Gómez explicó que el dispositivo funciona como puerta de acceso al sistema público de salud mental: “El servicio de telepsicología funciona las 24 horas del día, todos los días del año, garantiza la puerta de entrada del acceso a las personas al servicio de salud mental de todo el sistema de salud pública”.

Sobre el modo de atención, aclaró una duda frecuente: no es un mecanismo para “sacar turno”, sino para recibir asistencia inmediata.

“Automáticamente la persona se comunica y están siendo asistidos por un psicólogo profesional”, indicó, al tiempo que destacó la necesidad de un abordaje profesional y humano: “Podemos ser muy profesionales, pero no ser humanos; queremos decir a la población que estamos todos, humanos por sobre todas las cosas, para poder escuchar la demanda”.

La atención es inmediata, sin turno previo, con profesionales disponibles todos los días, incluida Navidad y Año Nuevo.

Por qué las fiestas pueden intensificar el malestar

Según el coordinador, las fiestas suelen activar dos procesos. El primero es la autoevaluación del año: “Todos hacemos autoevaluaciones y claramente nos encontramos a veces con escenarios catastróficos y con escenarios que no nos gustan”.

El segundo “Nos confronta con nuestros vínculos, la gran soledad, muchas personas se encuentran solos, no tienen personas con las cuales pasar la fiesta”.

En ese punto, diferenció entre el tiempo a solas (que puede ser sano) y la soledad como hábito que se vuelve problemática: “Necesitamos tiempo a solas, es totalmente saludable. Pero tampoco es bueno vivir la vida en soledad, sin amistades, sin vínculos. Ahí sí entramos a lo patológico”.

Cuándo consultar y qué señales observar

Gómez pidió no esperar a “indicadores catastróficos” para pedir ayuda y sugirió prestar atención a molestias y malestares sostenidos, como pensamientos recurrentes, angustia, ansiedad o sensación de soledad. También mencionó que aparecen consultas en estados de crisis y situaciones de mayor riesgo.

En cuanto al volumen de llamados, compartió un dato que para el programa refleja un cambio cultural: “El pico de demanda que hubo en el mes de noviembre fue 3417… Empezamos a principio de año con 300, 217, 218”.

Y reforzó su idea central: ese aumento no necesariamente se traduce en “más problemas en la calle”, sino en más conciencia y menos miedo a consultar.

Al cierre, el coordinador destacó una expansión del recurso humano y una línea de continuidad para 2026: “Actualmente en la provincia hay más de 500 psicólogos ya trabajando en el ámbito de la salud mental”.

Y añadió que la evaluación del programa es positiva: “El balance es muy positivo… se van a seguir incorporando psicólogos al Ministerio de Salud… y queremos estar preparados para dar respuesta a la población”.